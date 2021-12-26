中國2022年春運40天 客運量估逾14.8億人次

國務院新聞辦公室24日舉行新聞發布會，介紹2021年全國交通運輸工作情況，並答記者問。 （新華社）

2022年中國春運將從1月17日開始，至2月25日結束，共40天。中國交通運輸部相關負責人表示，2022年春運客運量將有大幅度成長，據初步預測，全中國春運客運量較2021年8.7億人次有較大幅度成長，甚至將超過2020年的14.8億人次。

綜合媒體報導，國新辦24日舉行2021年全國交通運輸工作新聞發布會，交通運輸部新聞發言人、運輸服務司司長蔡團結會上表示，預計整個2022年春運量將較去年同期增長逾倍，由於疊加北京冬奧 會，之後還將召開全國兩會，春運疫情 防控形勢嚴峻複雜，故2022年春運期間，統籌疫情防控、安全應急保障、路網保通保暢以及運輸服務保障壓力巨大，而交通運輸部會同國家發改委等14個部門和單位成立了春運工作專班，統籌做好春運疫情防控、運輸保障、安全監管、便民服務等各項工作。

中國交通運輸部春運期間將指導各地加強客流高峰時段、易受惡劣天氣影響路段、事故多發路段路網運行監測，多管道發布路況資訊；對重要通道、重要節點通行實行管控，保障幹線公路網暢通有序。

中國交通運輸部並說，將多措並舉確保疫情不因春運擴散，讓旅客出行順暢、安全和舒心。

據報導，中國近期多地爆發本土疫情，中國國務院日前發布加強口岸城市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控工作的通知，從嚴管控人員流動。

通知要求從各省（自治區、直轄市）確定口岸城市範圍並公告之日起至2022年3月15日，離開陸地邊境 口岸城市（與香港、澳門有口岸相連的除外）人員需持有48小時內核酸檢測陰性證明，前往陸地邊境口岸城市人員抵達後至少進行一次核酸檢測。

據報導，包括北京、上海、廣西、河北、廣東等多地近期也下發通知，呼籲民眾就地過年，減少不必要聚集。