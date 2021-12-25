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5旬兒筐背老母爬坡500米看病 網濕眼眶：換我背你變老

中國新聞組／北京25日電
五十多歲的兒子，用筐簍背著八十多歲的母親，在山路上艱難爬坡，這暖心一幕讓不少網友濕了眼眶。（取材自極目新聞）
五十多歲的兒子，用筐簍背著八十多歲的母親，在山路上艱難爬坡，這暖心一幕讓不少網友濕了眼眶。（取材自極目新聞）

四川巴中市棗林鎮一名50多歲的兒子用筐簍背著80多歲的母親去看病，在山路上艱難爬坡，這暖心一幕被人拍下放上網感動無數網民，紛紛點讚。

極目新聞報導，網上熱傳的視頻顯示，當地村民張男和妻子一起帶他八十多歲的老母親看病，張男背著個大號的筐簍，艱難地在山路上行走，老母親坐在筐簍裡，張妻在旁邊接應。

這則視頻的拍攝者劉男表示，視頻中的是他的朋友張男，他已經好幾次這樣了。張男今年五十多歲了，在家排行老二，有一個哥哥去世了，弟弟在外打工，家裡就剩下八十多歲的老母親，年紀大了腿腳不方便。張男便和妻子留在母親身邊照顧她，平時的生活來源靠打一些臨時工。

劉男說，日前張男要帶母親去市裡的醫院看病，託劉先生開車來接。劉先生開車到村音時，因為不平整，高坡也多，車子無法停到其家門口。於是，張男就用大筐簍把母親背出了家，步行爬了一個大約500米的長坡才到車前，劉先生看了覺得很感動，就拍了下來。

「我開車載過他們三次，張大哥每次都用筐簍把母親背上來。」劉男表示，開車從村裡到醫院的路上，張男沒有一句怨言，一直在體貼地照顧母親。當地村民吳女也說，張男的兒子也大了，夫妻倆就專心在老家照顧老母親，鄰居們都知道夫妻倆對母親很好。網民讚道：「你背我長大，現在換我背你變老。」

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