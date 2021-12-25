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不符條件禁進京…紐時：北​京冬奧防疫​祭最嚴規定

中國新聞組／北京25日電

中國新冠疫情嚴峻，加上冬奧會臨近，首都北京上升防疫措施。除前日公布的冬奧選手「絕對不可以跨出閉環」等防疫措施外，昨天宣布嚴查進返京人員、勸導不符進京條件人員在京外下車及再倡導就地過節等。紐約時報稱這是「北京制定迄今為止最嚴格的防疫規定」。

在中國新冠疫情目前「重中之重」的陝西省西安市，24日0至24時再新增本土病例75例，使得西安本土病例累計至330例。由於北京冬季奧運會臨近，為防止疫情擴散至首都，北京市昨天再宣布多項防疫措施。

據北京青年報報導，北京市即起嚴格落實對進返京人員嚴格實行北京健康寶綠碼和48小時核酸陰性證明乘車的遠端查驗；對於不符合進京條件的人員，將勸導其在京外下車；暫不恢復進出京、跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

北京市委宣傳部副部長徐和建昨天表示，北京提倡喜事緩辦、喪事簡辦，家庭聚會不超過10個人參加，且非必要不舉辦廟會、文藝演出，並且提倡就地過節，特別是不前往14日內有新增本土新冠病毒感染者的縣，非必須不前往陸路邊境口岸所在縣。在京舉辦全國性會議培訓等活動若有非京人員參加的，主辦單位要加強遠端篩查，人員閉環管理。

徐和建強調，若北京市出現本土新冠病毒感染者，為嚴防疫情傳播風險，所在區人員非必要不出京，所在街鄉鎮人員限制出京。

紐約時報報導，隨著世界各地的運動員各自繼續規畫前往奧運會的最安全路線，中國為本國公民制定了一些迄今為止最嚴格的規定。

報導說，北京冬奧會將於明年2月在肆虐的疫情中舉行。面對高度傳染性的Omicron（奧密克戎）變異株在全球病例激增，不少國家選手感到緊張。畢竟，在2月4日開幕式之前，一次結果呈陽性的病毒檢測會打亂運動員的整個職業生涯。許多人正在採取積極措施，在預定啟程前往北京之前防禦病毒感染。

北京冬奧 疫情 防疫

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