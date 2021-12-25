中國觀察／胡錫進退休…是功成身退？還是功高震主？

胡錫進常常忘了自己是誰，到處下指令，惹火中南海。（取材自人民網）

胡錫進12月16日在微博宣布：「我已辦理退休手續，不再擔任環球時報總編輯職務」，其實今年6月底就曾傳出，有人將接替老胡，但他隨後澄清，「我沒有退休，我在工作崗位上」，但這次是真的。

要說此刻的胡錫進是全中國最有名的新聞工作者，而環球時報是最有影響力的媒體，並不為過。胡錫進的文章、微博、甚至視頻，每一則各方都非常注意，他的邀約演講不斷，各國大使到任，環球時報與胡錫進是必然要拜的碼頭。

有一件事足以說明老胡的分量：2016年南海仲裁宣布後，新加坡 表示，中國應該遵守，惹惱中國。「環球時報」報導新加坡對南海議題偏袒菲律賓與越南，呼應美國和日本，新加坡駐北京 大使羅家良公開批評環時「捏造說詞」，報導不符事實。羅家良與胡錫進打筆戰，中國外交部發言人耿爽站出來，支持「環時」，稱「事實很清楚，極個別國家」曾要求「渲染南海內容」。

胡錫進說他的言論反映中國政府的意見，顯然不是隨便說說，因為老胡的消息就是從外交部那邊來，「海峽時報」前駐北京分社社長白勝暉形容「環時」是中國訓練出來的一條咬人的狗，一點也沒錯。

「中國唯一有言論自由的人」

有人羨慕老胡的尺度，稱中國唯一有言論自由的只有他，但更多的人嘲笑他緊跟著黨，任何問題都可以穩妥的詮釋，就像忠實的狗叼接飛盤，沒有人像他這麼會叼盤。

筆者在不同場合見到過胡錫進，但他永遠看起來很疲倦，這當然了，他每天都要寫社評、發推特，他曾自豪地說，每篇評論都徵詢過專家的意見，但有些時候，老胡根本來不及寫，口述大要，由北京寫手代筆，但始終保持他的風格。

胡錫進最強的地方，在於把複雜的事物簡單化，他最常罵的就是「外國勢力妖魔化中國」，他警告英國如果侵犯「南海主權」，那就是「找打的婊子」，把印度比喻「野蠻搶劫」中企的強盜，稱澳洲是「黏在中國鞋底上的口香糖」，弄也弄不掉。老胡最常做的就是把他罵國際媒體與外交官的推特照片，貼在微博上，好讓看不到推特的2400國內追隨者，都能看到老胡如何在捍衛中國的尊嚴。

胡錫進自己說，環球時報的成功是市場的產物，1993年環球時報創刊時，刻意不走高大上路線，而是要寫出人民愛看的花花草草新聞，創刊號就是黛安娜王妃與查理王儲的分居。1999年美國轟炸中國駐南斯拉夫大使館，一下子激起中國民族主義，也讓才剛自波士尼亞戰爭採訪回國的老胡，得以大顯身手。隨後阿扁執政的台灣，一連串危機，短短幾年當中，更讓環球時報的報份衝到200萬，老胡與環時是改革開放的受益者。

屢屢幫習近平 畫紅線 惹火中南海

2016年習近平巡視人民日報總部時，指著櫥窗中的環球時報說，我也是忠實讀者，這並不誇張，環球時報每天出版印行後，有專人送進中南海，給「黨中央、國務院、中央軍委與人大」等機構的200位領導人，影響力無與倫比。

但老胡常常忘了自己是誰，到處下指令，最近中印邊界衝突，老胡「下令」要解放軍準備迎戰，又說中國應該至少要準備1000個核彈頭，讓軍方大為光火；尤其讓中南海難忍的是，他屢屢幫習近平畫紅線，警告美方官員若訪台，解放軍戰機就飛越台灣領空，然後就被打臉，這等於自己過完嘴癮、煽動網民情緒後，讓習近平來收拾殘局擦屁股。雖然功高，但是震主、甚至困主，長此以往，習近平怎麼可能忍受得了他。

老胡是第一代的戰狼，趙立堅這些人都是學他的，但既然全面戰狼外交，外交部赤膊上陣，中國也不再需要老胡放狠話，從這個角度看，他可以功成身退了。

未來雖然老胡仍是環球時報的特約評論員，但是環時除了總編輯之外，還要新設立社長一職，以強化政治導向。換句話說，新領導要做的，正是「去胡錫進化」，不能再有「自己寫稿自己審稿」的情形；在黨嚴控下，新聞工作者能夠做到這個地步，老胡也算可堪告慰了。