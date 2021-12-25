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潼關肉夾饃翻版？「青花椒」遭搶註 20川館子挨告

中國新聞組／北京25日電
青花椒魚火鍋老闆鄒先生表示：「收到傳票的時候，還以為是詐騙。」（取材自紅星新聞）
青花椒魚火鍋老闆鄒先生表示：「收到傳票的時候，還以為是詐騙。」（取材自紅星新聞）

繼早前多地食店因帶有「潼關肉夾饃」字眼被起訴侵犯商標後，近日輪到「青花椒」。上海萬翠堂餐飲管理有限公司搶註「青花椒」商標，提告數十家四川的餐飲館子，目前四川地區近20家店主已聯合準備維權。

「青花椒」是在川菜裡極為常用和普通的食材，近日卻有店家因「青花椒」三個字挨告侵權。綜合媒體報導，提告這些四川餐館的是一家名為上海萬翠堂餐飲管理的公司，該公司11月、12月起訴數十家四川餐飲館子，理由是公司取得「青花椒」商標，「在未經授權的情況下，這些餐館擅自在其經營店舖的門頭、牌匾、廣告牌、點菜單、店內背景牆等處使用，侵犯他的商標權，造成重大經濟損失」，要求這些館子賠錢。

前有「逍遙鎮胡辣湯」、「潼關肉夾饃」商標訴訟維權事件鬧的沸沸揚揚，而國家知識產權局也出面否定相關行為，如今「青花椒」也站上風口浪尖。

據報導，成都一火鍋店店主唐女士近日收到傳票，指出她經營的火鍋店使用「青花椒」商標侵權。唐女士很害怕，迅速拆除了門頭「青」字的招牌。11月17日，唐女士被法院告知原告已撤訴，但12月6日對方公司再次提告。

唐女士店鋪開業時掛著「青花椒魚」招牌，被告侵權後「青」字已經去除。（取材自封面新...
唐女士店鋪開業時掛著「青花椒魚」招牌，被告侵權後「青」字已經去除。（取材自封面新聞）

唐女士表示，「我們都沒有想到，賣個青花椒魚，怎麼會侵權？」並稱青花椒是一個通用名稱，是川渝地區的特產，如果「青花椒」可以註冊，那「回鍋肉」、「水果店」是不是都不能用了？

「收到傳票的時候，還以為是詐騙。」成都溫江一家「青花椒魚」火鍋店的老闆鄒先生表示，做了多年餐飲，從來沒想到自己會這樣被起訴。在鄒先生看來，這個侵權指控「莫名其妙」，但12月18日他收到判決書時還是懵了：敗訴，賠償3萬元，拆除有「青花椒」標識的招牌。

目前成都、遂寧、眉山多地也有多家餐飲企業因為侵害商標權糾紛被告，商家直指食材調味品「青花椒」被註冊成商標本身就不合理，並擔憂這種「玩弄法律」、目的明確的惡意訴訟會打擊疫情期間艱難維繫的餐飲商家。

多位店主已聯合起來組建維權群，「在適當時間可能要反起訴，用法律武器保護自己。」一位店主表示：「合理使用，怕什麼？跟他們打到底。」

另外，四川省花椒產業發展促進會執行會長王明珏表示，促進會已關注「青花椒」商標侵權一事，已向各花椒企業提供法律援助。 

傳票 疫情 詐騙

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