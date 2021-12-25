緩解北京「大城市病」…央企離京加速 中國船舶遷上海
為緩解首部北京的「大城市病」及優化全國產業布局，央企總部遷出北京的步伐似乎正在加快。繼中國華能、中國星網等多家大型央企先後「離京」後，中國船舶集團也宣布將總部遷往上海，並於24日在上海展覽中心舉行「遷駐大會」。據了解，中國船舶集團遷往上海，將有助於提升上海國際航運中心的全球資源配置能力。
綜合媒體報導，中國船舶集團於2019年由原中國船舶工業集團與原中國船舶重工集團聯合重組成立，目前資產總額8776億元人民幣，員工22萬人，旗下有106家成員單位，擁有35家科研院所、65個國家級創新平台，13名工程院院士；並開展300多個專業方向的研發設計工作，連年保持各項經濟指標穩步提升，列名2021年世界財富500強第240位，是全球最大造船集團。
大量央企總部選擇落腳北京，讓北京成為世界500強企業最多的城市之一。算上剛成立的中國稀土，目前國資委履行出資人職責的央企有97家，其中，總部位於上海的企業有6家、東北三省5家、廣東5家、湖北3家、河北雄安2家、四川1家、江西1家、港澳4家，其餘都在北京。
其實，央企「扎堆」北京是有其歷史原因的。據報導，在中國改革開放後，不少央企應運而生。例如，1988年，國務院機構改革，原煤炭工業部、石油工業部、核工業部等部委被撤銷，在煤、油、核三部基礎上分別組建了中國石油天然氣總公司、中國核工業總公司等能源企業，這些企業的總部自然而然就「順勢」落腳北京。
但站在城市發展的角度，過多資源集中一城一地，催生交通壅堵、房價高漲、環境惡化等「大城市病」，加重城市運行的負擔。近年來，中國政府對推動北京非首都功能疏解提出明確要求。而站在企業發展的角度，隨著全面深化改革「加速跑」，央企總部「堅守」在北京的必要性下降，而進一步貼近市場、貼近資源、貼近產業鏈上下游，更有利於做強的「做優做大」。
報導指出，今年以來，已有8家大型央企決定將總部遷至京外或在北京以外的地方落戶。而央企外遷選擇的「新家」排名，分別是雄安、上海、深圳、武漢、贛州。
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