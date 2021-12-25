緩解北京「大城市病」…央企離京加速 中國船舶遷上海

中國船舶集團宣布將總部遷往上海。圖為中國船舶集團旗下上海外高橋造船公司的大型郵輪順利實現塢內起浮。（中新社）

為緩解首部北京 的「大城市病」及優化全國產業布局，央企總部遷出北京的步伐似乎正在加快。繼中國華能、中國星網等多家大型央企先後「離京」後，中國船舶集團也宣布將總部遷往上海，並於24日在上海展覽中心舉行「遷駐大會」。據了解，中國船舶集團遷往上海，將有助於提升上海國際航運中心的全球資源配置能力。

綜合媒體報導，中國船舶集團於2019年由原中國船舶工業集團與原中國船舶重工集團聯合重組成立，目前資產總額8776億元人民幣，員工22萬人，旗下有106家成員單位，擁有35家科研院所、65個國家級創新平台，13名工程院院士；並開展300多個專業方向的研發設計工作，連年保持各項經濟指標穩步提升，列名2021年世界財富500強第240位，是全球最大造船集團。

大量央企總部選擇落腳北京，讓北京成為世界500強企業最多的城市之一。算上剛成立的中國稀土，目前國資委履行出資人職責的央企有97家，其中，總部位於上海的企業有6家、東北三省5家、廣東5家、湖北3家、河北雄安2家、四川1家、江西1家、港澳4家，其餘都在北京。

其實，央企「扎堆」北京是有其歷史原因的。據報導，在中國改革開放後，不少央企應運而生。例如，1988年，國務院 機構改革，原煤炭工業部、石油 工業部、核工業部等部委被撤銷，在煤、油、核三部基礎上分別組建了中國石油天然氣總公司、中國核工業總公司等能源企業，這些企業的總部自然而然就「順勢」落腳北京。

但站在城市發展的角度，過多資源集中一城一地，催生交通壅堵、房價高漲、環境惡化等「大城市病」，加重城市運行的負擔。近年來，中國政府對推動北京非首都功能疏解提出明確要求。而站在企業發展的角度，隨著全面深化改革「加速跑」，央企總部「堅守」在北京的必要性下降，而進一步貼近市場、貼近資源、貼近產業鏈上下游，更有利於做強的「做優做大」。

報導指出，今年以來，已有8家大型央企決定將總部遷至京外或在北京以外的地方落戶。而央企外遷選擇的「新家」排名，分別是雄安、上海、深圳、武漢、贛州。