我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

緩解北京「大城市病」…央企離京加速 中國船舶遷上海

中國新聞組／北京25日電
中國船舶集團宣布將總部遷往上海。圖為中國船舶集團旗下上海外高橋造船公司的大型郵輪順利實現塢內起浮。（中新社）
中國船舶集團宣布將總部遷往上海。圖為中國船舶集團旗下上海外高橋造船公司的大型郵輪順利實現塢內起浮。（中新社）

為緩解首部北京的「大城市病」及優化全國產業布局，央企總部遷出北京的步伐似乎正在加快。繼中國華能、中國星網等多家大型央企先後「離京」後，中國船舶集團也宣布將總部遷往上海，並於24日在上海展覽中心舉行「遷駐大會」。據了解，中國船舶集團遷往上海，將有助於提升上海國際航運中心的全球資源配置能力。

綜合媒體報導，中國船舶集團於2019年由原中國船舶工業集團與原中國船舶重工集團聯合重組成立，目前資產總額8776億元人民幣，員工22萬人，旗下有106家成員單位，擁有35家科研院所、65個國家級創新平台，13名工程院院士；並開展300多個專業方向的研發設計工作，連年保持各項經濟指標穩步提升，列名2021年世界財富500強第240位，是全球最大造船集團。

大量央企總部選擇落腳北京，讓北京成為世界500強企業最多的城市之一。算上剛成立的中國稀土，目前國資委履行出資人職責的央企有97家，其中，總部位於上海的企業有6家、東北三省5家、廣東5家、湖北3家、河北雄安2家、四川1家、江西1家、港澳4家，其餘都在北京。

其實，央企「扎堆」北京是有其歷史原因的。據報導，在中國改革開放後，不少央企應運而生。例如，1988年，國務院機構改革，原煤炭工業部、石油工業部、核工業部等部委被撤銷，在煤、油、核三部基礎上分別組建了中國石油天然氣總公司、中國核工業總公司等能源企業，這些企業的總部自然而然就「順勢」落腳北京。

但站在城市發展的角度，過多資源集中一城一地，催生交通壅堵、房價高漲、環境惡化等「大城市病」，加重城市運行的負擔。近年來，中國政府對推動北京非首都功能疏解提出明確要求。而站在企業發展的角度，隨著全面深化改革「加速跑」，央企總部「堅守」在北京的必要性下降，而進一步貼近市場、貼近資源、貼近產業鏈上下游，更有利於做強的「做優做大」。

報導指出，今年以來，已有8家大型央企決定將總部遷至京外或在北京以外的地方落戶。而央企外遷選擇的「新家」排名，分別是雄安、上海、深圳、武漢、贛州。

北京 石油 國務院

上一則

潼關肉夾饃翻版？「青花椒」遭搶註 20川館子挨告

下一則

秦剛：美國對待中國 像家長訓小孩「你錯了」

延伸閱讀

南華早報：美為北京冬奧向中國申請18名官員入境簽證

南華早報：美為北京冬奧向中國申請18名官員入境簽證
花滑／苦練4周半跳 羽生結弦拚冬奧3金

花滑／苦練4周半跳 羽生結弦拚冬奧3金
羽生結弦傷後復出 首度表態要進軍北京冬奧

羽生結弦傷後復出 首度表態要進軍北京冬奧
北京冬奧隔離泡泡恐爆發疫情 中國已有因應計畫

北京冬奧隔離泡泡恐爆發疫情 中國已有因應計畫

熱門新聞

薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

2021-12-18 09:00
娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

2021-12-18 16:58
第一名海南儋州恒大海花島建築群。上榜理由：資本任性妄為,破壞海洋生態,形態怪異雜亂,是炫富、媚俗文旅專案的典型。圖／擷自微信

中國十大最醜建築出爐 第一名是最近極其出名的它

2021-12-20 11:02
王力宏。（取材自微博）

王力宏道歉暫退圈不夠 中國官媒出聲：失德藝人必須涼

2021-12-20 13:12

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺