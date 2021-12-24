花甲翁穿女裝20年原因感人 一結果才要做回男人

朱孟勳男扮女裝，為撫慰母親的思女之情。（取材自澎湃新聞）

廣西桂林59歲男子朱孟勳人高馬大，卻男扮女裝20多年，即使承受不少異樣的目光亦依舊我行我素。據了解，他之所以甘願「不男不女」，背後其實有著令人唏噓的故事，「等母親過世，我就做回男人」。

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香港 01報導，朱孟勳很早就喪父，他與一個哥哥和一個妹妹皆由母親一手帶大，家境不佳下，哥哥早年就遠赴湖南做上門女婿，照顧妹妹和母親的重任就此落在朱孟勳肩上。1987年初，18歲的妹妹突確診白血病，他雖耗盡積蓄還欠債，仍不能挽回妹妹的性命。遭受喪女打擊的母親精神逐漸失常，半夜會突然起床打開妹妹的房門找女兒，白天還逢人便說女兒出遠門工作，「賺很多錢呢，經常打電話回家，人也越來越漂亮了」令朱孟勳心如刀割。

朱孟勳31歲時成婚，妻子不久懷孕，令母親開朗了不少，但妻子竟難產母子雙雙去世。當時痛不欲生的朱孟勳看到精神恍惚的母親，只能騙母親妻子帶著孩子還有妹妹一起出遠門了。

後來有人建議朱孟勳找個年輕女孩來假扮妹妹，撫慰母親的思女之情，與妹妹長得有幾分相似的朱孟勳遂試著穿上妹妹的舊衣服走到母親面前，果然，久違的笑容重現母親的面上，但他一換回男裝，母親又以為女兒要離去而傷心痛哭，朱孟勳遂決定乾脆一直穿女裝，讓母親開心。

鄰居們聽聞後沒有非議，反而紛紛送來自家的舊衣服給朱孟勳。朱孟勳說，在母親眼中，他是兩個人，既是兒子，也是女兒。

朱孟勳對種種羞辱不以為意，「我媽媽開心就好」。（取材自澎湃新聞）

八年前，母親摔傷行動不良，朱孟勳為了照顧母親不惜放棄工作，自學吹笛子並騎著電動三輪車，載上母親開始了賣藝生活。不少路人看到他穿女裝吹笛子都會對他指指點點，甚至罵他變態。但朱孟勳不以為意，「我媽媽開心就好」。

至於是否有穿回男裝的一日，他表示，如果有一天母親百年歸老，他就會。