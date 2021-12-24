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不准過洋節…官方禁聖誕聚會 廣西教局下令不准慶祝

中國新聞組／北京24日電
這幾年部分地方政府掀起「中國人不過外國節」運動。（取材自微博）
這幾年部分地方政府掀起「中國人不過外國節」運動。（取材自微博）

聖誕節前夕，中國各地官員以疫情為由，禁止舉行聖誕節聚會，廣西省融安縣教育局更發布通知，禁止學校師生過「洋節」；北京當局早前更發布相關規定，讓網上傳教也面臨嚴苛打壓。

綜合媒體報導，山東、安徽、廣東等地政府和公安部門在聖誕節前聯手限制宗教活動；廣東家庭教會的牧師陳先生透露，當地公安一早就通知教會，為防範新冠疫情擴散，聖誕節期間不得進行宗教聚會。

山東一間教會牧師說，「聖誕節之前，已經要求不能有任何的活動，在外面的一些教會也是這樣，只能是地下活動」。他覺得沒有聖誕節，亦沒有慶祝聖誕節的氣氛，現實令人傷感。一名基督徒說，自三年前開始，每到聖誕節當局都會下文禁止國企、學校舉辦聖誕節。近期，各地商場不再出售聖誕節燈飾、聖誕樹。

廣西省融安縣教育局發布的通知稱，帶有濃郁宗教色彩的西方節日「平安夜」、「聖誕節」即將到來，受到中國年輕人的追捧，商家也藉機造勢，營造氣氛，對中國的傳統文化造嚴重的衝擊。縣教育局決定禁止師生在校園內外組織開展各類「洋節」慶祝活動。

報導指出，工作人員稱文件是系統內部文件，被人放上網絡。「文件的目的是希望弘揚中華優秀傳統文化，可能用禁止有點過火，引起輿情。」該工作人員說，這是融安縣教育局第一次發類似文件，只針對平安夜和聖誕節。

廣西融安縣一家幼兒園工作人員說，從前幾年中央下發弘揚傳統文化的文件後，幼兒園就已經不過西方節日了，平時活動都是以中國傳統節日為主，如冬至日會組織學生一起包餃子、吃餃子。

在現實生活中不能慶祝聖誕節，人們想在網上傳教亦遭限制。中國國家宗教事務局等五部門20日發布「互聯網宗教信息服務管理辦法」，嚴禁任何組織或個人在未取得當局同意下於網上傳教、發布、轉發任何講經及講道內容。

廣西省融安縣教育局發布通知，禁止學校師生過「洋節」。（取材自微博）
廣西省融安縣教育局發布通知，禁止學校師生過「洋節」。（取材自微博）

聖誕節 教育局 公安

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