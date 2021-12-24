吉林推20萬生育貸款 網酸：舉債養娃

面對出生率下滑，吉林提出「婚育消費貸款」，希望能鼓勵民眾生育。（中新社）

中國出生率一再下滑，地方政府無不想盡各種辦法希望能鼓勵民眾生育。吉林省人民政府近日公布「關於優化生育政策促進人口長期均衡發展實施方案」，甚至提出「婚育信貸支持」政策，支持銀行為符合相關條件的註冊結婚登記夫妻最高提供20萬元（人民幣，下同，約3萬美元）婚育消費貸款 ，並按生育一孩、二孩、三孩，分別給予不同程度降息 優惠。

但對於這項獎勵生育政策，民眾並不領情，網路甚至出現不少嘲諷聲：「天哪，舉債生孩子……」、「邊還貸款邊養娃？想想好酸爽」、「哈哈，好，高，真棒！按揭（抵押貸款）生娃，全球首份」、「扯淡嘛不是，多生一個，多背一點債。又不是不用還了」、「這要是還不上貸，娃要被法院充公嗎？」

根據「中國統計年鑒2021」，2020年中國全國人口出生率為8.52‰，首次跌破1%，創1978年以來新低。同期全國人口自然增長率（出生率－死亡率）僅1.45‰，同樣創下43年來新低。

「中國統計年鑒2021」顯示，2020年中國全國人口凈增204萬人，而2009年增量還有467萬，2018年則增加530萬人。

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整指出，中國已經越來越接近於出生人口與死亡人口相交叉的邊緣。

吉林省發布的這份「方案」也提到，吉林既有生育率降低、老齡化加劇等全國人口發展普遍規律，人口再生產類型也從「高出生、低死亡、高增長」，轉向「低出生、低死亡、負增長」趨勢，人口規模有所減少。

事實上，吉林為「激發生育潛能，穩定人口規模」而制定的這項「方案」，除提供婚育消費貸款，還有其他多項獎勵生育措施，包括：將生育女職工產假從國家規定的98天增至180天，男方護理假在15天基礎上增至25天。子女3周歲前，父母每人每年還可休20天育兒假。

此外，按政策生育二孩、三孩夫妻創辦小微企業，對月銷售額人民幣15萬元以下的增值稅小規模納稅人，免徵增值稅；對年應納稅所得額不超過人民幣100萬元的部分，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過人民幣100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。