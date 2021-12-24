手遊遭整治 百度裁300人

有報導指，中國網上搜索引擎百度布內部宣布裁減其手機遊戲部門的至少100名員工。（路透）

中國網路巨頭百度裁員 潮一波又一波，24日傳出向僅成立兩年的移動生態事業群組（MEG）揮下大刀，一口氣裁了300人。外傳可能與政府對手機 遊戲打壓，令公司不得不採取止損有關。

來源：YouTube

綜合媒體報導，媒體流傳百度的移動生態事業群組裁員的消息，主要被裁的是下轄的遊戲部門，有約300人在年前丟了工作。百度匿名員工證實，MEG確實在裁員，主要的原因是部門表現不好、業績壓力大，因此裁員以節流，不過實際裁員人數並不清楚。這名員工還透露，除了MEG裁員外，其他事業群也在裁。

根據公開資訊，這次在裁員風口上的MEG前身是百度搜索公司，2019年5月間藉由企業內部改組而轉型而成的新部門。改組後由百度執行副總裁沈抖負責領導，業務包含搜索、遊戲、廣告、短片等。

報導指出，MEG面臨裁員壓力並不意外，百度今年第3季的廣告收入只成長4.2%。去年11月17日，百度以約36億美元收購中國網路企業歡聚時代集團的影視娛樂直播業務，然而隨後歡聚時代的股價大幅下跌，至今累積跌掉45%。

百度裁員一事表明，中國政府對手機遊戲的打壓已經開始對該行業造成影響。中國限制18歲以下青少年的打機時間，每周最多三個小時，而且中國政府自7月底開始暫停發放新的遊戲牌照。

報導稱，再加上其他的投資虧損，百度今年第三季的營業利潤年減62%。

與此同時，百度控股的愛奇藝也遇到非常大的金流壓力。本月初，愛奇藝宣布裁員約四成。