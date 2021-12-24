我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

日名嘴預測福原愛元旦公布再婚 小三、小王雙扶正？

手遊遭整治 百度裁300人

中國新聞組／北京24日電
有報導指，中國網上搜索引擎百度布內部宣布裁減其手機遊戲部門的至少100名員工。（路透）
有報導指，中國網上搜索引擎百度布內部宣布裁減其手機遊戲部門的至少100名員工。（路透）

中國網路巨頭百度裁員潮一波又一波，24日傳出向僅成立兩年的移動生態事業群組（MEG）揮下大刀，一口氣裁了300人。外傳可能與政府對手機遊戲打壓，令公司不得不採取止損有關。

來源：YouTube

綜合媒體報導，媒體流傳百度的移動生態事業群組裁員的消息，主要被裁的是下轄的遊戲部門，有約300人在年前丟了工作。百度匿名員工證實，MEG確實在裁員，主要的原因是部門表現不好、業績壓力大，因此裁員以節流，不過實際裁員人數並不清楚。這名員工還透露，除了MEG裁員外，其他事業群也在裁。

根據公開資訊，這次在裁員風口上的MEG前身是百度搜索公司，2019年5月間藉由企業內部改組而轉型而成的新部門。改組後由百度執行副總裁沈抖負責領導，業務包含搜索、遊戲、廣告、短片等。

報導指出，MEG面臨裁員壓力並不意外，百度今年第3季的廣告收入只成長4.2%。去年11月17日，百度以約36億美元收購中國網路企業歡聚時代集團的影視娛樂直播業務，然而隨後歡聚時代的股價大幅下跌，至今累積跌掉45%。

百度裁員一事表明，中國政府對手機遊戲的打壓已經開始對該行業造成影響。中國限制18歲以下青少年的打機時間，每周最多三個小時，而且中國政府自7月底開始暫停發放新的遊戲牌照。

報導稱，再加上其他的投資虧損，百度今年第三季的營業利潤年減62%。

與此同時，百度控股的愛奇藝也遇到非常大的金流壓力。本月初，愛奇藝宣布裁員約四成。

百度 裁員 手機

上一則

昔被索分手費2000萬 前女友陳露被抓了 霍尊這樣說

下一則

「以退為進」？林鄭放不連任風聲 有3種可能

延伸閱讀

百度大裁員 直播業務9成被炒 遊戲部門近全軍覆沒

百度大裁員 直播業務9成被炒 遊戲部門近全軍覆沒
中媒：愛奇藝裁員的背後 是影視行業熱錢的退散

中媒：愛奇藝裁員的背後 是影視行業熱錢的退散
中國首個元宇宙產品 百度將推出「希壤」

中國首個元宇宙產品 百度將推出「希壤」
中國網路巨頭裁員一波波 影音平台快手傳砍30%

中國網路巨頭裁員一波波 影音平台快手傳砍30%

熱門新聞

薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

2021-12-18 09:00
娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

2021-12-18 16:58
第一名海南儋州恒大海花島建築群。上榜理由：資本任性妄為,破壞海洋生態,形態怪異雜亂,是炫富、媚俗文旅專案的典型。圖／擷自微信

中國十大最醜建築出爐 第一名是最近極其出名的它

2021-12-20 11:02
遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00

超人氣

更多 >
張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅
冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高
「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天