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李田田「被精神病」？家屬：自願送院 未婚夫不准探視

中國新聞組／北京24日電
湖南永順縣鄉村教師李田田。（取材自微博）
湖南永順縣鄉村教師李田田。（取材自微博）

懷孕四個月的湖南女教師李田田上周末發出求救信息，說自己被強行關進精神病院，引發海內外關注。外媒引述李家友人披露，李田田的母親和未婚夫日前曾前往精神病院探視，沒多久就失聯。不過中國官媒昨報導李母和姊姊在社交平台發聲稱，李田田並非被強制送去精神病院，是家人送她去的。官方表示已成立工作組進行調查。

自由亞洲電台報導，湖南女教師李田田近期因在微博上公開聲援被上海震旦職業學院開除的女教師宋庚一，疑遭當地教育局和派出所囚禁在湘西州精神病醫院。經湘西州精神病醫院求證，工作人員稱「我們這裡沒有李田田」。

報導引述李田田的朋友、不願具名的知情人士表示，李田田的母親和未婚夫曾到精神病醫院探視，但當局只准母女相見，拒絕未婚夫探望，「原因是說她男朋友不是直系親屬，這是第一，第二，湘西的官方威脅她的男朋友說，李田田是精神病患者，你跟精神病患者發生關係就算強姦。」

17日率先在推特發出李田田求助內容的網民「默默」發帖稱，「目前，不僅僅是李田田個人進了精神病院，他所有的家人，包括男朋友都找不到了。她所有的親人都聯絡不到了。」

不過中國官媒紅網報導，李田田的母親和姊姊在社交平台上發布視頻稱，李田田長期患有抑鬱症且近期病情加重，家人出於關心送其去醫院檢查治療，網上流傳的「強制」屬於誤會，希望大家近期不要打擾，讓她安心養病。

李田田的姊姊在視頻中說，那條微博確實是李田田自己發的，她發了以後自己也覺得不妥，所以及時做了刪除。李田田在大學時患上抑鬱症，今年4月份病情加重，向學校請假休養治療。因醫師建議住院，19日請在縣教體局工作的三姑父等人一起送李田田到醫院去檢查和治療。

「我妹妹也同意了去醫院檢查治療。在這個過程中，我妹妹情緒有些反覆，一度比較抗拒，所以發了求助信息，造成網友誤會，實際上不存在我妹妹被強制送去精神病院的情況。」她說。

美國之音報導，兩名中國年輕女教師宋庚一和李田田因為發表言論而遭受當局嚴厲處置，有評論稱「不是女教師病了，而是社會病了。」有網民發起連署聲援，要求立即釋放李田田。

微博 教育局 推特

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