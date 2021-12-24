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中央：元旦春節疫情防控 減少人員流動聚集

中國新聞組／北京24日電

為舉辦北京冬奧，中央已下發通知，要求各地各部門毫不放鬆做好疫情防控工作，減少明年元旦、春節「兩節」期間人員流動和聚集，並引導「春運」錯峰出行。

新華社報導，中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發「關於做好2022年元旦春節期間有關工作的通知」。

「通知」首先提到，2022年初將舉辦北京冬奧會、冬殘奧會，做好元旦春節期間各項工作十分重要。各地區各部門在做好疫情防控的前提下，統籌做好節日期間各項工作。

「通知」明列第一項工作就是「毫不放鬆做好疫情防控工作，堅決防止疫情反彈蔓延。」

「通知」要求堅持「外防輸入、內防反彈」，堅持常態化精準防控和局部應急處置相結合，減少「兩節」期間人員流動和聚集。加強口岸城市疫情防控，嚴格落實人、物、環境同防和空港口岸分流措施，加強進口冷鏈食品市場監管，嚴防境外疫情輸入。

「通知」並要求加強疫情監測預警，強化旅途、餐飲、公園景區、商場超市等重點環節和場所疫情防控。落實預檢分診和首診負責制，嚴格發燒病人閉環管理，強化醫療救治服務。

「通知」並要求春運要加強重點時段、熱門路線運力供給，減少車輛壅堵、人員聚集。落實健康碼全國「一碼通行」，保障老年人等特殊群體在智慧化條件下的出行。針對極端天氣做好應急準備，防止發生大範圍旅客、車輛滯留。

在民生方面，「通知」要求強化市場保供穩價，滿足民眾節日消費需求，統籌安排好煤電油氣運保障供應。

疫情 北京冬奧 國務院

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