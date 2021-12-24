巧合？竟和武漢「同一天」封城 西安何時解封？

不少西安民眾立即到超市採購生活用品，如糧、油、菜、蛋、奶等食品。（視頻截圖）

陝西西安疫情 大爆發，這個有1300萬常住人口的省會城市12月23日開始封城 ，這令人聯想到2020年初的、同樣在23日發生的「武漢 封城」。這兩座千萬人口大城的封城情況，相隔兩年有何異同。

在封城方面，香港01報導，武漢去年1月23封城當時祭出嚴格封鎖措施，全市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營，機場、火車站離漢通道暫時關閉。對住宅小區實行封閉管理，小區人員出入一律測溫、登記。無特殊理由，外來人員一律不得進入小區。

西安封城措施則較為溫和，全市約90個社區採封閉式管理，僅生活必需場所能營業，並且限定每戶只能每隔兩天由一人外出採買；若要離開西安的民眾，須持有48小時核酸檢測陰性證明，並附上單位公函、批准手續；3574所學校改為線上教學；長途客運班線暫停營運、計程車等不得出市、進入中高風險地區。

在病毒方面，武漢所流行的新冠病毒為原始毒株SARS-Co-V2。西安市此次發生的本土疫情，經基因測序為Delta變異毒株引起。

至於封城天數，據中國官方數據，自1月23日封城後，隨著疫情趨緩，湖北當局3月24日公布，4月8日零時起武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，正式解封，歷經76天的疫情噩夢終於結束。時隔兩年，西安本月23日開始封城管控，至於何時能解封仍備受外界矚目。

另據澎湃新聞報導，西安百餘人染疫即封城，對比南京確診人數遠多於西安，卻僅封街道，引起爭議。有專家表示，這是因為西安疫情出現多點社區隱匿傳播，且傳播鏈及源頭均不明。