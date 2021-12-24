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搶物資排隊半小時還沒到收銀台 官：供應夠 網：別冷嘲

中國新聞組／北京24日電
西安封城之前，民眾排隊購物，排隊坐地鐵(圖)。(取材自觀察者網)
西安封城之前，民眾排隊購物，排隊坐地鐵(圖)。(取材自觀察者網)

西安昨天封城，規定每戶每兩日由一人出外採購物資，消息宣布後，市民即時外出搶購，灞橋區梁家街村附近甚至因為情況混亂，傳出多家商舖被「搶劫」；除了官方出面喊話，指物資供應充足，民眾不要恐慌，許多當地居民也在論壇留言，指情況「的確讓人心裡拔涼拔涼的」，但希望「同胞不要冷嘲熱諷」，為西安加油，相信很快就能度過難關。

據本報系聯合報報導，未央區小型超市的在鮮貨區，店員剛拿出一綑白菜放到貨架上，隨即有顧客買走，即食麵等主食更全被掃光。有市民表示，在超市排隊排了半小時，「還沒能排到收銀台。」

報導指出，針對市民搶購食物，西安市商務局表示，全市糧油肉蛋奶等生活必需品市場供應充足，疫情管控期間，超市、便利店、菜市場等民生保障企業照常營業，完全可以滿足居民日常基本生活需求，呼籲民眾毋須恐慌，不必搶購囤貨。

住在長安區的西安台商簡進瑞表示，昨天已做第三次全員核酸檢測。知道要封城後，他們連夜準備食物、蔬果和肉類，至少可應付兩周內的隔離。各小區都有人嚴格把守，防疫非常嚴格，許多路都封了。除了超市等少數店家必須開門營業外，所有的店家都停業了。

天目新聞報導，有網友視頻報料，西安即將於23日零點封城，灞橋區梁家街村附近多家商舖22日被「搶劫」，一群人衝進店鋪，瘋搶亂拿，也不付錢，不少店鋪被「洗劫一空」。但相關工作人員表示，當天晚上不少店舖的確比較混亂，但只是群眾瘋狂搶購物資的情況。

觀察者網報導則指出，許多網友留言說明當地情況；雁塔區的「紅紅」表示：「昨晚封城之前，我出門買了一大堆東西，物價也沒有出現上漲，只是排隊的人非常多。」也有人指出，「和媳婦去超市採購，超市裡的推車籃子統統都沒了，有啥裝啥，給自己的袋子裡裝了一些，排隊等待結帳，整體還算井然有序」、「囤了好幾天的蔬菜和食物應該不成問題」。

還有人指出，看到評論區的留言，讓人心裡很不是滋味；「評論區各種高高在上的指責，其實也只是紙上談兵」、「全小區都被拉走隔離的造謠…的確讓人心裡拔涼拔涼的，同胞不要冷嘲熱諷，而是要良言三冬暖人心」。

也有人留言強調，「至於搶購，也只是千萬市民中很少的一部分，絕大部分在崗的在崗，在家的在家，大災面前人生百態也是很正常的事，並不是西安獨家現象…」、「為西安加油！疫情一定會過去的！」

西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然...
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

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