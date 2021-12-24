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西安12小時內按下暫停鍵 市民：「不怕病毒怕管制」

中國新聞組／北京24日電
西安23日封城，西安鐘樓附近街道冷清。(新華社)
西安23日封城，西安鐘樓附近街道冷清。(新華社)

陝西省西安市因新冠疫情於23日緊急封城，對外航班也全部取消，外媒稱這是今年以來，中國在千萬級人口城市採取的最嚴厲的防疫封鎖措施。由於封城突然，引發當地超市恐慌性搶購，居民更擔憂「不怕病毒，只怕管制」。西安不到位的防疫引發大批民怨，官方昨天對26名防疫不力的當地官員追責問責。

西安自9日新增1例本土確診，23日新增49例；截至23日13時，西安累計報告本土病例達234例，形成一定規模的社區傳播，並出現外溢病例，防控形勢複雜，官方於22日宣布對西安全市實行封閉式管理。

BBC報導，根據西安新的限制措施，每戶家庭僅被允許每兩天指派一名家庭成員外出採購生活物品，在未經當局許可不得離開該市。這一措施，幾乎等同於2020年初武漢疫情剛剛爆發不久後中國各大城市的管控力度。

由於兩周前，西安市民的生活還一切如常，從官方22日下午召開防疫記者會宣布措施、到實際上23日零時開始實施，中間甚至不到12小時的緩衝時間，措手不及的強硬封鎖，也讓西安市在22日當天傍晚一度混亂緊張。

報導稱，封城來的突然，讓居民措手不及，許多西安超市和市場出現恐慌性搶購；針對個人的手機健康碼程序也出現崩潰，導致數萬人無法上班和通勤。

封城防疫還影響即將參加25日舉行的中國碩士研究生考試的學生，一些學生抱怨自己預定的酒店被取消，原計畫前往省外考試的考生也擔憂自己無法出城；陝西省教育考試院稱將盡最大可能滿足更多考生的需求。

報導引述一名住在西安市南部雁塔區的陳先生表示，很多市民擔憂封城，但「不是害怕病毒，而是管制」。他說，「現在和武漢不同了，大家都打了疫苗，所以這個病不是未知的了。但大夥慌的是隔離或抗疫的措施每天都變，你也不知道啥時候能出去，啥時候能上班」。

針對官媒日前批評西安的疫情防控「不理想」，中央紀委國家監委網站，針對核酸檢測組織不嚴密、樣本送檢不及時、檢測樣品調度不精準等問題進行查處，目前已追責問責基層黨組織和單位四個，處理相關責任人26名，通報曝光2起14人。

另跟進西安腳步，延安、咸陽稍後也傳出封城措施。由於西安是中國半導體、汽車、裝備製造、新能源重鎮，市場擔憂可能擾亂年末與2022年初中國經濟成長。

封城 防疫 疫情

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