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英文考試「延安精神」入題 師批：植入病毒

中國新聞組／北京23日電
中共黨史內容現身英語六級試題 ，一位教師上網發布評論。（網站截圖）
中共黨史內容現身英語六級試題 ，一位教師上網發布評論。（網站截圖）

今年12月的中國英語六級考試翻譯試題中，出現了「延安精神」、「中國革命的聖地」、「緬懷革命先烈」等詞匯，業內人士認為，這些政治科目考試中的常見內容出現在英文考試，是一種「在英語學習中植入病毒」的行為。

自由亞洲電台報導，由中國教育部主辦的英語六級考試（CET6），日前在各地舉行。本次的三套試卷中各有一道中譯英的翻譯題，內容分別與井岡山、中共一大和延安有關，其中充滿「中國革命紅色搖籃」、「工農紅軍」、「了解黨史、緬懷革命先烈」、「延安精神」、「中國革命的聖地」、「毛澤東等老一輩革命家」一類的關鍵詞和表述。

來自江西、有多年英語教學經驗的鍾復傳表示，這次英語六級考試出現了如此明顯的中共黨史內容，反映了中共正在收緊輿論。他說：「這其實是一種人為地把學生和比較自由開放的思想隔離開的嘗試。我覺得，它既然開了這個頭，下一步很可能會搞出一套黨八股的作文題庫讓學生去背。這樣訓練出來的學生的英語能力，應該會比現在大學生的水平還要差很多。」

鍾復傳表示，中國過去的大學四六級英語考試內容是相對去政治化的。也會有與托福、雅思、GRE等國際英語考試相似的內容，「這些國際性的考試背後的意識形態是比較自由主義的，比如說強調國家的合作、社會的公益團體怎麼自我發展等。有些話題在中國是比較禁忌的，比如討論政府應不應該控制媒體」。

不少網友對此進行了評論，有網友說，「六級翻譯有考研政治那味道了」；也有人表示，「本人在卷子上所寫內容與本人政治立場無關，均因英語翻譯水平較差所致」；也有教師在網上說，「許多孩子覺得政治理論知識枯燥無味，學了沒用」，結果這次六級考試的翻譯題目「全部和黨史有關」。

現居美國、從事中譯英筆譯工作的薛先生表示：「我覺得英語不僅是一門語言，它承載的是英美文化，是一種尊重自由、擁有著深厚歷史傳統的文化。中國當局在英語考試當中加入共產黨的宣傳，實際上就是要切斷這種文化和這種語言之間的關係。」

他打比方說，「它就好像植入病毒，在英語學習中植入了病毒，使人們就算學習了這種西方語言，也依然難逃中共洗腦的魔爪」。

中共黨史內容現身英語六級試題，引發業內抨擊；圖為6月28日晚，中共慶祝建黨百年，...
中共黨史內容現身英語六級試題，引發業內抨擊；圖為6月28日晚，中共慶祝建黨百年，國家主席習進平（左）等人出席觀賞「偉大征程」藝文表演。（取材自新華網）

中共 教育部 共產黨

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