中國發現史上最完整恐龍胚胎 距今至少6600萬年

科學家宣布發現6600萬年前且保存完好的「恐龍胚胎」化石，該胚胎正準備像雞一樣從蛋中孵化，相當罕見。 （Getty Images）

中國發現史上最完整恐龍 胚胎；由中國、英國 、加拿大科學家組成的研究團隊經3年研究，在中國江西贛州市發現距今約6600萬至7200萬年保存史上最完整的「恐龍胚胎」化石，屬於一隻未破殼而出的偷蛋龍，該胚胎正準備像雞一樣從蛋中孵化，相當罕見。

綜合媒體報導，這胚胎被暱稱為「英良貝貝」（Baby Yingliang）的蛋化石，是在贛州市的晚白堊世地層中發現，該恐龍屬於一種無牙的獸腳亞目、或稱偷蛋龍。

偷蛋龍又名竊蛋龍，是一種有羽毛的恐龍，一般長2米、高3米、最重3300公克，小到如火雞、大到可長8米，目前已知來自亞洲和北美的白堊紀地層；牠們與現代鳥類關係密切，多變的喙部形狀和體型很可能使牠們有廣泛的食性類型，包括植食性、雜食性和肉食性。

研究22日發表在國際科學期刊iScience雜誌上。伯明翰大學研究員在iScience雜誌上表示，「這是有史以來發現的最好的恐龍胚胎之一」。

這枚恐龍胚胎化石從頭到尾總長度估計為27厘米，蜷曲在17厘米的蛋裡，研究發現頭部位於身體下方，腳在兩側、背部沿著蛋殼縮著，如同鳥類一樣，而在先前的恐龍胚胎中從未發現過。

據報導，恐龍胚胎折疊身體的方法可能更接近現代的鱷魚的情況，而是採取坐姿、頭部彎曲在胸部直到孵化。研究人員認為，該胚胎約處於7200萬到6600萬年前之間，很可能遭到突如其來的泥石流掩埋，逃過食腐動物的攻擊而保存至今。

目前這枚恐龍蛋化石藏於福建省英良石材自然歷史博物館 。 中國發現全球迄今為止科學紀錄最完整的恐龍胚胎，目前館藏於福建省英良石材自然歷史博物館。（中新社）

研究小組成員在聲明中讚嘆：「這個蛋內的恐龍胚胎是我見過的最美麗的化石之一」，該團隊希望使用先進的掃描技術進行更詳細研究，包括對其包括頭骨在內的完整骨骼進行成像。

英國伯明翰大學博士生馬慧芯稱，恐龍胚胎是最稀有的化石之一，它們中的大多數保存都不完整，骨頭錯位。而「英良貝貝」的發現令人興奮，它的保存狀況非常好，研究人員可以憑借它來回答很多關於恐龍生長和繁殖的問題。

中國地質大學的邢立達副教授說，該恐龍胚胎是2000年左右由英良集團的董事長劉良搜集的一批疑似蛋化石中的一枚，2015年被發現是一枚重要的恐龍胚胎標本。