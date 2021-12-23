我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

中國發現史上最完整恐龍胚胎 距今至少6600萬年

中國新聞組／北京23日電
科學家宣布發現6600萬年前且保存完好的「恐龍胚胎」化石，該胚胎正準備像雞一樣從蛋中孵化，相當罕見。 （Getty Images）
科學家宣布發現6600萬年前且保存完好的「恐龍胚胎」化石，該胚胎正準備像雞一樣從蛋中孵化，相當罕見。 （Getty Images）

中國發現史上最完整恐龍胚胎；由中國、英國、加拿大科學家組成的研究團隊經3年研究，在中國江西贛州市發現距今約6600萬至7200萬年保存史上最完整的「恐龍胚胎」化石，屬於一隻未破殼而出的偷蛋龍，該胚胎正準備像雞一樣從蛋中孵化，相當罕見。

綜合媒體報導，這胚胎被暱稱為「英良貝貝」（Baby Yingliang）的蛋化石，是在贛州市的晚白堊世地層中發現，該恐龍屬於一種無牙的獸腳亞目、或稱偷蛋龍。

偷蛋龍又名竊蛋龍，是一種有羽毛的恐龍，一般長2米、高3米、最重3300公克，小到如火雞、大到可長8米，目前已知來自亞洲和北美的白堊紀地層；牠們與現代鳥類關係密切，多變的喙部形狀和體型很可能使牠們有廣泛的食性類型，包括植食性、雜食性和肉食性。

研究22日發表在國際科學期刊iScience雜誌上。伯明翰大學研究員在iScience雜誌上表示，「這是有史以來發現的最好的恐龍胚胎之一」。

這枚恐龍胚胎化石從頭到尾總長度估計為27厘米，蜷曲在17厘米的蛋裡，研究發現頭部位於身體下方，腳在兩側、背部沿著蛋殼縮著，如同鳥類一樣，而在先前的恐龍胚胎中從未發現過。

據報導，恐龍胚胎折疊身體的方法可能更接近現代的鱷魚的情況，而是採取坐姿、頭部彎曲在胸部直到孵化。研究人員認為，該胚胎約處於7200萬到6600萬年前之間，很可能遭到突如其來的泥石流掩埋，逃過食腐動物的攻擊而保存至今。

目前這枚恐龍蛋化石藏於福建省英良石材自然歷史博物館

中國發現全球迄今為止科學紀錄最完整的恐龍胚胎，目前館藏於福建省英良石材自然歷史博...
中國發現全球迄今為止科學紀錄最完整的恐龍胚胎，目前館藏於福建省英良石材自然歷史博物館。（中新社）

研究小組成員在聲明中讚嘆：「這個蛋內的恐龍胚胎是我見過的最美麗的化石之一」，該團隊希望使用先進的掃描技術進行更詳細研究，包括對其包括頭骨在內的完整骨骼進行成像。

英國伯明翰大學博士生馬慧芯稱，恐龍胚胎是最稀有的化石之一，它們中的大多數保存都不完整，骨頭錯位。而「英良貝貝」的發現令人興奮，它的保存狀況非常好，研究人員可以憑借它來回答很多關於恐龍生長和繁殖的問題。

中國地質大學的邢立達副教授說，該恐龍胚胎是2000年左右由英良集團的董事長劉良搜集的一批疑似蛋化石中的一枚，2015年被發現是一枚重要的恐龍胚胎標本。

恐龍 英國 博物館

上一則

佟麗婭情婦扶正？爆再婚高官享資源 公安：造謠要查處

下一則

挺過彭帥不倫戀風波？ 日媒：張高麗照片 將在冬奧展示

延伸閱讀

6600萬年前「恐龍胚胎化石」超罕見保存完好出土

6600萬年前「恐龍胚胎化石」超罕見保存完好出土
男童被虐致死

男童被虐致死
400聯邦快遞包裹 被棄阿拉巴馬州峽谷叢林

400聯邦快遞包裹 被棄阿拉巴馬州峽谷叢林
1892年非裔坐「限白人」火車被捕 路州刪除犯罪紀錄

1892年非裔坐「限白人」火車被捕 路州刪除犯罪紀錄

熱門新聞

遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00
電影「罪愛」拍攝現場。（取材自微博）

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

2021-12-15 21:29
薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

2021-12-16 02:18
娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

2021-12-18 16:58
上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

2021-12-18 09:00

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗