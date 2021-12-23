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佟麗婭情婦扶正？爆再婚高官享資源 公安：造謠要查處

中國新聞組／北京23日電
女星佟麗婭被爆再婚消息，遭中國網路全面封鎖。（取材自微博）
女星佟麗婭被爆再婚消息，遭中國網路全面封鎖。（取材自微博）

「新疆第一美」中國女星佟麗婭22日被爆再婚中共中宣部副部長慎海雄，相關消息卻被封鎖引發熱議，網友試著以諧音創詞分享討論紛紛被消失；中國公安機關22日晚接受佟麗婭報案，將對造謠滋事等違法行為依法查處。

當網友還在八卦王力宏婚變，又爆出疑有女星被老公介紹給大佬當情婦，甚至女星和老公離婚還是大佬居中協調；綜合媒體報導，佟麗婭拍攝「北京愛情故事」與演員、導演陳思誠相戀，兩人於2014年結婚，2017年陳思誠被爆出軌，直到2021年5月陳思誠與佟麗婭透過微博宣布離婚。

近日佟麗婭傳出再婚，對象是大16歲的中共中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄，引來一些網友回應稱，難怪佟麗婭去年能主持央視春節聯歡晚會。

該消息在微博引發熱烈討論，但隨後便成為敏感詞刪除，微博上「佟麗婭再婚」、「佟麗婭嫁人」、「佟亞麗怎麼了」、「唐老鴨再婚了」、「Ca Li Ar」都被成為微博禁詞，兩人名字也在微信被消失，大規模刪除相關言論，更引人猜想。

不中國網友翻牆到佟麗婭Instagram留言：「中華人民共和國宣傳部副部長夫人，您好」、「恭喜哈，禮部侍郎夫人」。

不少媒體報導上述傳聞時，也暗指佟麗婭再婚一事並不單純。

不過，有消息指出，是陳思誠安排兩人認識，讓佟麗婭成為高官情婦並獲取許多資源，如主持央視春晚等。還有傳言說，佟麗婭已懷有慎海雄的孩子，慎海雄拋棄原配與女星結婚。

然而，中國公安「平安北京海淀」22日晚微博則發文，「針對近期網絡所傳謠言，公安機關已經受理佟麗婭的報案，案件正在調查中。網絡不是法外之地，造謠滋事等違法行為將依法查處。」網友則留言評論「只有他報警是你們官方說明，其他明星都是工作室」、「此地無銀三百兩」，還有網友稱「你別一會被誤刪了」，暗指只要討論佟麗婭的內容就會被刪掉。

慎海雄。（取材自新華網）
慎海雄。（取材自新華網）

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