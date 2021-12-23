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西安封城 官媒：千萬人口城市 防疫表現令人失望

中國新聞組／北京23日電
西安23日起緊急封城全面實施「封閉式管理」，官方強調目前蔬菜每日上市量1.3萬噸左右，市場供應充足。（中新社）
西安23日起緊急封城全面實施「封閉式管理」，官方強調目前蔬菜每日上市量1.3萬噸左右，市場供應充足。（中新社）

陝西西安23日起緊急封城全面實施「封閉式管理」，全市中學以下3574間學校全部停課，大學採封閉式管理；對此官媒痛批，「在應對疫情已有近2年的經驗下，一座千萬級人口規模的省會城市，在壓力之下的應急表現如此，難免令人大失所望」。

官媒中國新聞周刊撰文指出，西安此波疫情源頭是一名於本月4日入境的旅客，但西安當局在經過大量疫調工作後，仍抓不出疫情傳播鏈，顯示西安在科學防控、精準防控和常態化防控三個方面的防疫表現並不理想。

文章標題為「拷問西安疫情，千萬人口重鎮應急表現何以如此」。內文寫道，西安教師楊萌以「混亂」形容這周的前2個工作日。為了能順利上班，楊萌和身邊不少人一樣，選擇連夜去自費核酸。沒想到，20日一大早，一碼通系統的崩潰，讓包括楊萌在內的西安市民們陷入更大的無措。公交、地鐵只能手動登記，連夜做的核酸檢測，因為系統故障，沒法查到檢測結果。

為此，西安市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會建議市民，為減輕系統壓力，非必要不使用。西安大資料局局長劉軍回應一碼通故障稱：「每秒訪問量達到了以往峰值的10倍以上，造成了網路壅堵。」

核酸檢測對很多市民來說，也是費盡周折。「楊萌說，昨日中午，她臨時接到通知進行全員核酸檢測，立馬趕去現場。沒成想，前面的隊伍已經排了近500米之長，人挨著人。」文章指出，「今日凌晨三點，還在睡夢中的市民汪冰心，便被敲門聲叫醒，要求她和家人下樓做核酸。」

對今年即將參加研究生考試的學生貝拉來說，西安的疫情更是讓她不知所措。她是陝西其他城市的考生，考試地點在西安的西京大學，陝西省雖已針對受疫情影響的考生做出了新的安排，但如她一樣省內跨市的考生仍面臨「跨市從嚴」的巨大難題。

文章指出，就目前來看，作為一個省會城市，西安在科學防控、精準防控和常態化防控三個方面表現並不理想。

更讓西安當地居民無法接受的是，疫情暴發後他們所經歷的一個個魔幻情節。

文章最後表示，「誠然，疫情防控之下樁樁件件都是大事，但在全國應對疫情已有近兩年的經驗下，一座千萬級人口規模的省會城市，在壓力之下的應急表現如此，難免令人大失所望。」

疫情 檢測 地鐵

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