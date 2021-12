英特爾公告拒用新疆產品 中網友怒灌微博：嫌錢賺太多

英特爾在官網發布多語言版本致供應商公開信,表示禁止供應商使用來自新疆的產品。(路透)

儘管中國已多次強調,所謂新疆 存在「強迫勞動」的說法純屬彌天大謊,但美國CPU巨頭英特爾(Intel)在官網發布多語言版本致供應商公開信,表示禁止供應商使用來自新疆的產品。

在英特爾禁用新疆產品的消息傳出後,中國網友紛紛湧入英特爾官方微博帳號下方質問該公司:「嫌錢賺得多了」「你們是失了智吧,端起碗吃飯,放下碗罵娘?」「人民幣裡不是有新疆的長絨棉嗎?英特爾這錢你怎麼收的下啊?」「英特爾你想咋滴?新疆問題什麼意思?解釋解釋。」

自2015年以來,中國已連續六年成為英特爾最大的營收 來源地。

觀察者網報導,英特爾在官網發布多語言版本致供應商公開信(A letter to the Supplier Partners of Intel),表示「禁止任何形式的販賣人口或非資源勞動行為,如強迫勞動、債務勞工 、契約勞工或奴役。投資者和客戶已詢問英特爾是否從新疆採購產品或服務。多個國家與地區的政府已對來自新疆地區的產品實行限制。因此,英特爾需要確保供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。」

該公開信由英特爾公司副總裁兼全球供應鏈總經理Jackie Sturm署名,共有六個語言版本。

查詢英特爾財報發現,中國自2015年開始已是該公司第一大營收來源地。2020年,該公司來自中國包括香港的營收為202.6億美元,第二大營收來源地是新加坡,營收為178.5億美元。

值得一提的是,英特爾在財報中還將台灣與中國、美國、新加坡等並列為國家。

報導指,包括聯想、浪潮、小米、華為、榮耀等生產PC的中國企業均需要用到英特爾的產品。但英特爾的市場地位並不一定永遠牢固,在該公司跟隨西方炒作新疆議題之際,市占也正被競爭對手AMD蠶食。

市場調研機構Mercury Research的資料顯示,2021年第3季度,AMD在X86 CPU市場上的整體市占比上季增加了2.1個百分點,達到24.6%,這是AMD歷史上第二高的紀錄,15年前該公司曾創下最高紀錄25.3%。

中國科技新媒體TechSugar報導,近年來,英特爾增長乏力,除了傳統優勢領域,一直未能找到新增規模市場方向,而過去引以為傲的晶片製造工藝製程,也被台積電等廠商超越,首席執行官更迭不斷,發展思路混亂,被市場嚴重看衰,雖然年營業額仍數一數二,但市值排名遠遜英偉達和台積電。