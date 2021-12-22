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英特爾公告拒用新疆產品 中網友怒灌微博：嫌錢賺太多

記者林宸誼／綜合報導
英特爾在官網發布多語言版本致供應商公開信，表示禁止供應商使用來自新疆的產品。（路透）
英特爾在官網發布多語言版本致供應商公開信，表示禁止供應商使用來自新疆的產品。（路透）

儘管中國已多次強調，所謂新疆存在「強迫勞動」的說法純屬彌天大謊，但美國CPU巨頭英特爾（Intel）在官網發布多語言版本致供應商公開信，表示禁止供應商使用來自新疆的產品。

在英特爾禁用新疆產品的消息傳出後，中國網友紛紛湧入英特爾官方微博帳號下方質問該公司：「嫌錢賺得多了」「你們是失了智吧，端起碗吃飯，放下碗罵娘？」「人民幣裡不是有新疆的長絨棉嗎？英特爾這錢你怎麼收的下啊？」「英特爾你想咋滴？新疆問題什麼意思？解釋解釋。」

自2015年以來，中國已連續六年成為英特爾最大的營收來源地。

觀察者網報導，英特爾在官網發布多語言版本致供應商公開信（A letter to the Supplier Partners of Intel），表示「禁止任何形式的販賣人口或非資源勞動行為，如強迫勞動、債務勞工、契約勞工或奴役。投資者和客戶已詢問英特爾是否從新疆採購產品或服務。多個國家與地區的政府已對來自新疆地區的產品實行限制。因此，英特爾需要確保供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。」

該公開信由英特爾公司副總裁兼全球供應鏈總經理Jackie Sturm署名，共有六個語言版本。

查詢英特爾財報發現，中國自2015年開始已是該公司第一大營收來源地。2020年，該公司來自中國包括香港的營收為202.6億美元，第二大營收來源地是新加坡，營收為178.5億美元。

值得一提的是，英特爾在財報中還將台灣與中國、美國、新加坡等並列為國家。

報導指，包括聯想、浪潮、小米、華為、榮耀等生產PC的中國企業均需要用到英特爾的產品。但英特爾的市場地位並不一定永遠牢固，在該公司跟隨西方炒作新疆議題之際，市占也正被競爭對手AMD蠶食。

市場調研機構Mercury Research的資料顯示，2021年第3季度，AMD在X86 CPU市場上的整體市占比上季增加了2.1個百分點，達到24.6%，這是AMD歷史上第二高的紀錄，15年前該公司曾創下最高紀錄25.3%。

中國科技新媒體TechSugar報導，近年來，英特爾增長乏力，除了傳統優勢領域，一直未能找到新增規模市場方向，而過去引以為傲的晶片製造工藝製程，也被台積電等廠商超越，首席執行官更迭不斷，發展思路混亂，被市場嚴重看衰，雖然年營業額仍數一數二，但市值排名遠遜英偉達和台積電。

英特爾中英日公開信。（截圖自英特爾官網）
英特爾中英日公開信。（截圖自英特爾官網）

新疆 營收 勞工

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