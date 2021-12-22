中國擬修婦女權益保障法 泡學、女德班違法

中國全國人大常委會20日召開全體會議，其中審議婦女權益保障法修訂草案備受關注。（新華社）

中國針對職場性別歧視 和性騷擾 ，將給予婦女更多保護，全國人大常委會20日審議婦女權益保障法修訂草案，草案首次規定「歧視婦女」的含義，官媒指出，是這次「修訂草案的最大亮點之一」。此外，PUA培訓、女德班等將被視為違法行為。

人大網指出，女性是性騷擾的主要受害者。民法典對性騷擾作出原則性規定，但在實踐中性騷擾問題「認定難」。這次的修訂草案列出違背婦女意願實施性騷擾的表現形式，包括具性含義、性暗示的言語，不適當、不必要的肢體行為，展示或傳播具明顯性意味的圖像、文字、信息、語音、視頻等，以及暗示發展私密或性關係將獲得某種利益等。

香港01報導，首次審議婦女權益保障法修訂草案，還包括首次規定「歧視婦女」的具體含義，增加禁止通過精神控制殘害婦女的規定等，PUA培訓、女德班等將被規定為違法行為。

近年，非暴力化手段成為殘害婦女身心健康的新特點，如一些地方執法部門查處一批開展PUA（pickup artist，又稱泡學、把妹達人等）培訓、網售相關課程的組織和個人，另外以言語自侮、自輕自賤摧毀女性人格尊嚴、荼毒女性的「女德班」亦屢禁不止。對此，修訂草案增加禁止通過精神控制殘害婦女的規定。

草案還增加禁止出賣、非法送養女童的規定，及增加醫療機構施行生育手術、特殊檢查或者特殊治療時，應當徵得孕產婦本人同意。

此外，人大網報導，在修訂草案下，雇主在招聘中不能再限定男性或男性優先，不能再詢問女性求職者的婚育情況及意願，或將懷孕測試作為入職體檢項目，不得再將限制婚姻、生育等作為聘用條件。

對婦女權益保障法修訂草案，自由亞洲電台有評論指出，官方媒體興高采烈宣稱，這是這部法律施行近30年後『又一次的大修』。中國為什麼會在這個時間點修法？從網球名將彭帥 控訴自己被迫和國務院前副總理張高麗發生性關係，到弦子指控央視主持人朱軍性騷擾敗訴，評論質疑這次草案若修訂通過，中國婦女權益保障能有實質進步嗎？

評論稱，中國從來不缺法律，但缺的是公平的執法與切實的保障。「中國憲法還保障言論自由呢！但中國有言論自由嗎？」

評論認為，如果不是因為國際高度關注，再加上彭帥是名人，在中國，這類指控有權有勢者性侵的案件，最後會是提出問題的人被消失。