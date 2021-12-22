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換男友會爛手腳、穿太露是叫人來強姦…女德班屢禁不絕

中國新聞組／北京22日電
婦女權益保障法修訂草案20日修訂，其中最受關注的就是屢禁不絕的女德班將視為違法。（取材自北京青年報）
婦女權益保障法修訂草案20日修訂，其中最受關注的就是屢禁不絕的女德班將視為違法。（取材自北京青年報）

早在2017年，「女德」講師丁璇在九江學院舉辦傳統文化講座聲稱「女人衣著暴露容易失身」、「女孩最好的嫁妝就是貞操」，隨即遭到社會口誅筆伐，此後女德教育班不時出現在公眾視野。婦女權益保障法修訂草案20日修訂，其中最受關注的就是屢禁不絕的女德班將視為違法。

據了解，從2014年和2017年從北京、山東一直綿延到陝西、廣東等地造成轟動的「女德班」，以男尊女卑的思想教導女性，並喊出「打不還手，罵不還口，逆來順受，絕不離婚」的驚天動地16字口號，2018年溫州也死灰復燃。

「男為天，女為地」、「女孩換男朋友會爛手爛腳」、「穿得時尚暴露等於教人強姦」、「女人不應該往上走，就應該在最底層」、「女子點外賣就是懶惰不守婦道」…這些荒唐的言論都出自所謂「女德班」講師。上課的學員除正襟危坐聽講，還需用手清洗便池、跪著擦地，甚至還要跪在孔子像前懺悔自己妝容太濃豔。

今年7月「女德班」捲土重來，遼寧撫順傳統文化研究會在山東曲阜舉辦夏令營，課堂上又是雷語不斷：「不學習傳統文化就得得胃癌」、「戴美瞳的女生不正經」、「腎精流失後流脊髓液，之後流腦脊液」…諸如此類的言論不斷重新整理大眾認知的下限。

甚至12月北京海淀實驗中學向中二學生開設「男生、女生成長課」，授課老師還提出「女生應該向一朵棉花，棉花潔白、溫暖、柔和、平等、綿長」、「所以姑娘必須要清白，守身如玉」，隨即被批評是封建。

相比暴力傷害，言語與精神傷害更加隱蔽，危害可能更大；媒體曝光的那些「女德班」，打著「提高女性德行修養」的旗號，實際上限制女性自由，損害女性尊嚴，不僅無助於改變女性的弱勢地位，還導致很多女性變得自卑和恐懼。

除此之外，還有一些PUA（精神打壓與控制）機構，通過各種話術，誘騙和打壓女性。在工作、學業和情感領域都存在此類現象，甚至發生女性在被精神控制後自殺的悲劇。

陽光照射不到的地方才會群魔亂舞！修改婦女權益保障法，增加相關法條，在最大程度上保護女性的權利與尊嚴，勢在必行，意義重大。

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