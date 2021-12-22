西安疫情升溫增52例本土 官媒轟健康碼掃不動

西安數家客運站全部停運。（取材自央視新聞）

中國本土疫情 急拉警報，西安新增52例本土，且已外溢北京 等4地，備受關注。目前西安多個客運站停運，全市已開始社區傳播，增至41中高風險區，傳播途徑仍不清晰更令人擔憂。

西安疫情升溫，當地健康碼更因用量激增多次故障，市民進出車站要用手動登記，甚至有公司要求員工發誓已做檢測 。西安當局其後要求，特殊時期「非必要不亮碼」，不過直到昨日仍有故障。

央視昨發文批評西安，稱「健康碼不健康，一碼通通不了」，給這座千萬人口的超大城市帶來極大不便，也暴露當地防疫系統網絡技術薄弱。幾次維修，依舊無法正常顯示，「也說明相關應急能力不足，缺乏與超大城市相匹配的公共服務承載力」。

據中國國家衛健委發布，過去一日，中國新增確診病例77例。其中境外輸入病例20例（廣西6例，上海5例，雲南4例，廣東3例，天津1例，浙江1例），本土病例57例（陜西53例，其中西安市52例、咸陽市1例；廣東2例，均在東莞市；天津1例，在西青區；廣西1例，在防城港市）。

儘管前期西安市做了大量流調工作，但目前具體傳播途徑仍不清晰，流調在各個傳播鏈之間也缺少明確的關聯性。

據央視新聞消息，西安本輪疫情很多陽性病例是在社區檢測中發現的，說明西安社區傳播已經開始。後續西安疫情將會處於快速發展階段，目前疫情傳播風險還是比較高的。

武漢大學公共衛生學院教授宇傳華表示，隨著西安進行全員核酸檢測，未來不排除新病例的數字還會在高位運行階段。西安疫情目前已經外溢到延安、咸陽、東莞和北京等四個城市，盡快斬斷傳播鏈刻不容緩。

據發布，中國境外輸入現有確診病例639例（其中重症病例4例），現有疑似病例3例。累計確診病例10732例，累計治癒出院病例10093例，無死亡病例。

截至12月21日24時，中國現有確診病例1765例（其中重症病例7例），累計治癒出院病例94143例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例100544例，現有疑似病例3例。

此外，中國新增無症狀感染者19例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例2例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察21例（境外輸入19例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者501例（境外輸入463例）。