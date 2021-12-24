上海老翁的寶藏秘境 王家衛來淘寶 拍「繁花」數度光顧

這是老朱的家，70多歲的他和太太住在這裡，這也是他們收藏數千件老上海物件的倉庫。（取材自上觀新聞）

在影視道具圈、中古商店圈，上海老朱家是寶藏一般的存在。導演 王家衛拍電視劇「繁花」，不止一次來老朱的店裡淘東西，拍片場景裡，幾樣杯碟花瓶朝桌上一擺，老上海的時代氣氛瞬間撲面而來。

上觀新聞新聞報導，在上海烏魯木齊路和安福路交界的一個小弄堂裡，掛著一根通往二樓民居的紅繩。

這是只有知情人才懂得的「通關暗語」，拉動紅繩，樓上鈴響，樓下鐵門打開，沿著上海老裡弄房屋常見的破敗舊木樓梯拾級而上，一道薄薄的門簾還未掀開，就能聽見一位上海爺叔熱情招呼。

這是老朱的家，70多歲的他和太太住在這裡，這也是他們收藏數千件老上海物件的倉庫。

30平米見方的空間，除了一張床和容一人側身勉強通過的走道，其他空間如俄羅斯 方塊遊戲一般，整齊地高高碼放起了各種產自上世紀70至80年代上海的舊物，其中玻璃器皿占了90%以上的比例。

很多中古店的老闆也是老朱的長期客戶，一來都是拎一大包走。在老朱這裡30元（人民幣，下同，約4.7美元）一只的杯子，經過反復淘洗，擦乾，變得如嶄新一般，幾乎看不出歲月痕跡。復古造型和花飾的杯子擺在網紅街區的時髦中古店裡，瞬間身價翻上好幾倍，常常東西當天上架當天就賣空。

據報導，90年代，出去開了眼界的老朱回到上海，發現上海一派欣欣向榮的繁華景象，索性也就留在家裡不出去了。當時，上海最大的花鳥市場開在江陰路，老朱朋友在那裡開店，一有老外客人光顧就把他拉來做臨時的翻譯。老朱頭腦活絡，一來二去發現中間有商機，索性就自己下海在江陰路開始了「練攤生涯」。

江陰街的市場如今早已不復存在，老朱的進出貨渠道倒是積累了下來，他在家裡繼續經營著收發舊貨的生意。

近兩年，慕名上門參觀挑選小物的年輕人越來越多，老朱的倉庫竟成了年輕人口口相傳的「寶藏秘境」。

報導說，過去，這些東西在念舊的老藏家手中流轉，也因滿足影視劇組拍攝年代戲的需求而存在。近兩年，對於「國潮」、復古商品的追捧，讓老朱每天除了忙於打理藏品和家中大小事情之外，還要分出一大塊的時間和精力去接待上門拜訪的散客，其中大部分都是年輕人。

老朱就這樣成為了上海老物件和時髦年輕人之間的橋梁，按他的說法，雖是誤打誤撞，他倒也是滿心歡喜。