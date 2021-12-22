我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

「否認性侵指控」 BBC記者：採訪彭帥非聯合早報記者

中國新聞組／北京22日電
彭帥19日現身上海，否認說過曾遭性侵，引發外界更多質疑。 （取材自胡錫進Twitter）
彭帥19日現身上海，否認說過曾遭性侵，引發外界更多質疑。 （取材自胡錫進Twitter）

中國網球明星彭帥「指控」前中國副總理張高麗性侵一事餘波未了，事件主角彭帥「現身」接受聯合早報採訪，據稱否認性侵指控。但英國廣播公司(BBC)記者馮兆音在推特發文指出，採訪彭帥的顧功壘實於2017年已離開聯合早報新聞部，不具備採訪資格。

自由亞洲電台報導，據指出，顧功壘離開新聞部後在聯合早報撰稿數量不多，其中數篇由宣傳部供稿。馮兆音在推特發布的一張截圖顯示，顧功壘發表的文章，最後出現「本文由廈門市委宣傳部呈獻」的字眼。

據報導，顧功壘在其領英（LinkedIn）專頁介紹，她於2010年10月加入聯合早報成為特派員，2011年7月成為該報重慶記者站主任，2013年7月至2017年5月成為該報駐上海特派員，2017年6月至2017年11月是該報大中華區總監，負責「媒體解决方案」。由2017年11月至今，顧功壘出任「新加坡報業控股助理副總裁兼新晨業管理諮詢總經理，工作地點在上海。

另據媒體報導，「新加坡報業控股」就是聯合早報的持有人，而新晨業管理諮詢公司是聯合早報的廣告營銷方。聯合早報的官方網站對其介紹也顯示，顧功壘多年前曾做過編輯，但五年前就已經轉入廣告營銷商業部門，目前相當於聯合早報駐上海的銷售代表。

有專家表示，截至目前為止，所有中國發出的帶官方色彩的彭帥闢謠信息，都不是媒體，而是官媒記者個人名義發出來的。他也質疑，此次的報導其實是假記者、中國的大外宣系統協同運作。

彭帥 新加坡 性侵

上一則

房地產承壓 中國富人保值標的轉向精品錶

下一則

恒大稱正調動資源 積極與債權人溝通化解風險

延伸閱讀

BBC記者：採訪彭帥非聯合早報記者 數篇文章由中宣部供稿

BBC記者：採訪彭帥非聯合早報記者 數篇文章由中宣部供稿
官媒幫打卡？記者再發彭帥影片…與姚明同框

官媒幫打卡？記者再發彭帥影片…與姚明同框
彭帥改口稱未遭性侵 WTA：未減緩對她安危的擔憂

彭帥改口稱未遭性侵 WTA：未減緩對她安危的擔憂
彭帥改口未遭性侵 WTA：仍擔心她的安危

彭帥改口未遭性侵 WTA：仍擔心她的安危

熱門新聞

遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00
電影「罪愛」拍攝現場。（取材自微博）

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

2021-12-15 21:29
薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

2021-12-16 02:18
娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

2021-12-18 16:58
上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

2021-12-18 09:00

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗