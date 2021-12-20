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官媒幫打卡？記者再發彭帥影片…與姚明同框

記者陳政錄／北京20日電
中國媒體記者發文曝光彭帥（左二）與籃球明星姚明同框。（取材自推特）
中國媒體記者發文曝光彭帥（左二）與籃球明星姚明同框。（取材自推特）

中國網球名將彭帥的微博貼文事件後，人身安全受到各界關注，中國官媒環球時報記者19日於個人推特帳號「Qingqing_Chen」，再度發布彭帥最新影片和照片。畫面中彭帥面帶笑容與籃球明星姚明交談，並與其他選手一同為冰雪運動助威，似乎也跟上了中國宣傳「北京冬奧」的主旋律。

據推特帳號「Qingqing_Chen」19日先發布的一段七秒鐘影片可見，彭帥與姚明兩人在於上海舉行的「FIS越野滑雪中國城市巡迴賽」中，進行一段簡短談話，雖聽不清楚內容，但彭帥全程面帶笑容，笑出聲時還伸手抿嘴，烘托出氣氛的自然、熱烈。

隨後發布的一張照片中，彭帥、姚明與奧運帆船冠軍徐莉佳和退役桌球運動員王勵勤，於同場活動合影，推文指出，這些體育明星一同提前為冰雪運動加油助威。

「Qingqing_Chen」表示，這段影片，是一個「朋友」傳給她的。據中國環球電視網報導，國際雪聯城市越野滑雪中國巡迴賽上海站於昨天開幕。

此前，時任環球時報總編輯胡錫進曾於11月20日，透過推特張貼兩段影片「彭帥和她的教練及友人在一家餐廳吃晚餐」的影片，引發外界關注和討論。

彭帥 推特 滑雪

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