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毛阿敏富豪夫猝逝／她一見鍾情 「女追男」半年多

中國新聞組／北京20日電
毛阿敏當年對解直錕一見鍾情。（取材自百度百科）
毛阿敏當年對解直錕一見鍾情。（取材自百度百科）

中植集團創始人解直錕除了他一手打造的資本帝國被披上一層神祕面紗，外界也幾乎難以得知他的私生活細節，尤其是他與中國著名女歌手毛阿敏的情緣。據報導，毛阿敏當年對丈夫屬於一見鍾情，倒追了半年多時間才共結連理，兩人結婚18年都相當低調，也沒傳過緋聞，婚姻生活相當甜蜜。

人民微看點報導，很多人只知道解直錕是中植集團的創始人，卻不知他還有另外一重身分，就是毛阿敏的丈夫。毛阿敏和解直錕相識於一場商業公演，作為企業家的解直錕長相帥氣，一下就吸引了前來表演的毛阿敏。毛阿敏本人曾說，對丈夫屬於一見鍾情，一開始人家都不理她，追了半年多時間才將其拿下。

兩人結婚以後，毛阿敏對丈夫的保密工作做得相當好。她堅持從不在公眾面前透露老公的任何情況，只宣稱自己和普通人一樣結婚生子了。儘管也有很多媒體深挖過毛阿敏和解直錕的婚姻狀況，但兩人鮮有同框照片，一直過著相當低調的普通生活。

報導說，某次毛阿敏參加一個訪談節目，主持人問她有關丈夫的情況時，她立刻笑著打斷主持人的提問，並說「不許問這個問題了」。但毛阿敏深知大家都對她的丈夫抱著極大的好奇心，她也接著解釋說，不想因為自己的關係影響到另一半，她堅信夫妻倆都是相對獨立的個體。

雖然極少被曝光家庭婚姻狀況，據了解，兩人結婚18年育有一對兒女。41歲時，毛阿敏生下了自己的大女兒，後來又生下了兒子。據友人稱，毛阿敏只要說起孩子，滿臉流露著母性的光輝；而提到丈夫，毛阿敏則是一臉嬌羞，猶如初戀，看來甜蜜。

報導說，婚後，解直錕、毛阿敏都沒有傳出過緋聞，夫妻二人將重心放在疼愛一雙兒女上。歌手蔡國慶曾透露，毛阿敏家裡二樓有一個50多米長的走廊，牆上掛著的全部都是兩個孩子的畫作。女兒剛滿17歲就已經在電影「中國醫生」中嶄露頭角、出落得亭亭玉立。

今年4月份的時候，很少出現在公眾視野中的解直錕陪伴毛阿敏參加了業界的一場聚會。兩夫妻在餐桌前同友人們交談著，看來感情仍是不錯。由他們的互動來看，解直錕的過世，對毛阿敏和一對兒女的打擊不小。

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