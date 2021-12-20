毛阿敏丈夫、「中植系」掌門人 解直錕猝逝遺百億

毛阿敏丈夫、「中植系」掌門人解直錕猝逝。（取材自ZH中文網）

中國資本大鱷「中植集團」創辦人解直錕18日因突發心臟病 在北京 逝世，享年61歲。他從印刷工人做起，一手創建了「中植系」萬億帝國，還娶了天后級女歌手毛阿敏為妻育有一兒一女。被指留下上百億人民幣家產的解直錕從未公開發言，業界形容他低調做人，高調炒股。直到過世，他與「中植系」的傳奇故事仍撲朔迷離。

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每日經濟新聞、財新網報導，18日晚20時，中植企業集團官方微信 發布訃告稱，中植企業集團創始人解直錕因心臟病突發，18日9時在北京逝世；治喪委員會名單包括妻子毛阿敏、陳凱歌、陳紅等。中植集團19日宣布，暫由中融信託董事長劉洋（解直錕外甥）代理主持中植集團。

公開資料顯示，解直錕原名解植坤，現任中植企業集團首席執行官，同時擔任北京大學、復旦大學和南開大學的校董。他所創立的「中植系」是中國最大的金融財團之一，資產規模達上萬億，曾以260億身家位居據胡百富榜241名。

「中植系」是解直錕控制的數十家上市公司、金融平台的總稱， 總部位於北京，擁有30多家全資、控股子公司，員工近萬名，迄今已有信託、財富公司、併購基金、新金融、新能源及礦業板塊等，分公司分布國內外多地。

據報導，解直錕1961年1月出生於黑龍江省，是2015年離職中央匯金公司總經理解植春的胞弟。解直錕在80年代時是五營區印刷廠的一名工人，因帶領虧損的印刷廠財務好轉後發跡。1995年，他以5000萬元註冊成立黑龍江中植企業集團，主要從事造紙材料經營。 解直錕曾任伊春市五營區政協副主席等官職，並獲中國當代慈善企業家等稱號。

毛阿敏與解直錕育有一兒一女。（取材自微博）

1997年，中植企業集團開始涉足地產開發，同時進入公路、水利等基建領域。 2001年起進入金融產業。2003年，解直錕與毛阿敏結婚，育有一女一子。2008年，「中植系」布局五年後以控股或參股拿下了信託、保險、租賃、期貨、新金融等業務，管理資產總規模一度逾萬億。解直錕一度隱退，但2019年前後「中植系」風險逐步暴露，解直錕再度回歸前台引領化解風險。

有分析指出，「中植系」不斷在資本市場上攻城拔寨的運作模式為，先獲取上市公司控制權，迅速推進重大資產重組，或賣殼獲利退出，或收購資產改善基本面。但「中植系」如今實際控制的9家上市公司，多為瀕臨退市狀態。

解直錕幾乎不曾公開亮相過。據悉，解直錕多年來經常從清晨忙至深夜，還有寫日記的習慣。對母親也十分孝順。

中植集團發布的訃告中稱，解直錕生前非常喜歡美國詩人朗費羅的創作「生命禮讚」：「在世界遼闊的疆場上，在生命露宿的營地上，別作默默無聲，任人驅使的羔羊，要在戰鬥中當一名英勇無畏的闖將！」這或許能解讀這位神祕億萬富豪傳奇的一生。

中植系小檔案

「中植系」是中國九大資本派系之一，擁2.7兆人民幣資金規模，實體產業包括半導體、大數據、大消費、大健康、幼兒早教、新能源汽車、生態環保等多個行業領域。集團控股或參股6家持牌金融機構，持股比例逾5％的境內外上市公司達20多家。