我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

李靚蕾再嗆王力宏：認不認召妓、約砲、劈腿

西安爆多例出血熱 引發恐慌 專家：不會人傳人

中國新聞組／北京20日電
西安市近來出現多例出血熱，不少網友將矛頭指向長安區的草莓種植基地，稱因基地老鼠過多污染草莓，導致人吃了之後感染病毒。當地草莓種植戶稱，基地都有滅鼠措施，不會背這個鍋。（取材自極目新聞）
西安市近來出現多例出血熱，不少網友將矛頭指向長安區的草莓種植基地，稱因基地老鼠過多污染草莓，導致人吃了之後感染病毒。當地草莓種植戶稱，基地都有滅鼠措施，不會背這個鍋。（取材自極目新聞）

陝西省西安市近來出現多例出血熱患者，在網上引發部分人士恐慌。專家指出，出血熱透過老鼠傳播，會導致死亡，但很難出現「人傳人」現象，防鼠滅鼠是主要應對措施。

來源：YouTube

根據西安市疾控中心，入冬以來，西安相繼接診多例出血熱患者。西安疾控微信公眾號18日發布，西安市自發現首例出血熱病例以來，一直都是出血熱發病高峰地市，主要的傳染源為黑線姬鼠。

西安疾控指出，被老鼠咬到，或食用了老鼠爬過的食物和水，接觸到帶有病毒的老鼠血液、尿液、糞便等，都有可能傳染上出血熱。在常有野外工作的農民，或從事農業產業、糧食加工的工人以及學生等群體中發病率高。

極目新聞報導，今年西安出血熱高峰來臨之時，不少網友將矛頭指向長安區的草莓種植基地，稱因基地老鼠過多污染草莓，導致人吃了之後感染病毒。

當地草莓種植戶19日稱，基地都有滅鼠措施，不會背這個鍋。當地農業部門表示，網上的說法都是謠言，草莓和出血熱沒有必然聯繫。

有專家提醒，只要做到避免接觸老鼠及老鼠爬過的食物等、勤滅鼠、注意個人及環境衛生，通過日常措施就可以預防出血熱。

環球時報引述中華預防醫學會秘書長馮子健對此表示「不必緊張」，因為出血熱不像COVID-19和SARS，很難人傳人。

馮子健表示，流行性出血熱（也稱為腎症候群出血熱）是動物源性傳染病，由漢他病毒引起；每隔幾年會進入高發年分，每年10月到次年3、4月份，是高發季節。陝西省關中地區、西安的一些郊區縣是相對高發的地區。

他說，中國曾是流行性出血熱主要流行區域，1980年代的致死率一度高達10%。但隨著醫療水準提升、居住條件改善等，如今出血熱病毒傳播和人的感染風險均已顯著降低。

據中國疾控中心、華經產業研究院發布資料整理，2020年1至8月中國流行性出血熱發病數量為4359例，死亡人數為21人；2019年中國流行性出血熱發病數量為9596例，死亡人數為44人，平均死亡率0.4%。

健康時報引述北京地壇醫院感染性疾病診療中心主任醫師宋蕊說，出血熱發病急、進展快、重症患者有一定的病死率，如果不能及時診斷並處理，嚴重者可威脅生命。但是早發現早休息早治療，可顯著降低病死率。

微信 北京 農業部

上一則

「戰狼新聞人」胡錫進退休了…「胡侃」能走多遠？

下一則

廣州濫伐老榕樹 「文明城市」資格被拔

延伸閱讀

梅根又被酸民修理 稱她安排狗仔「假偷拍」嗆王室專家

梅根又被酸民修理 稱她安排狗仔「假偷拍」嗆王室專家

專家：沒錢照樣可有效利用銀行貸款資源 投資受益

專家：沒錢照樣可有效利用銀行貸款資源 投資受益
王力宏推80歲父扛罪成爸寶 專家：讓孩子從小學會承擔

王力宏推80歲父扛罪成爸寶 專家：讓孩子從小學會承擔
Omicron來勢洶洶 專家提節日度假須知

Omicron來勢洶洶 專家提節日度假須知

熱門新聞

遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00
河北、山東分別發生男子發生性關係時突發病，被棄置後致死，圖為失足女受審示意圖。(取材自百家號/說案普法)

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

2021-12-13 11:05
電影「罪愛」拍攝現場。（取材自微博）

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

2021-12-15 21:29
一則「我在珠峰被強姦了」舉報帖，最近在各大社交平台上曝光，引發廣大網友熱議。圖為示意圖，非案發地點。（取材自新華網）

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

2021-12-15 07:00
騰訊證實旗下「天美F1工作室」遊戲開發專家毛星雲，日前意外身故，年僅30歲，他是業界公認的大神。（取材自紅星新聞）

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

2021-12-15 09:00
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

2021-12-16 02:18

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包