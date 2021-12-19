中國官媒二評王力宏 警惕女性「脫離職場」風險

中國官媒中國婦女報，一天內二度評論王力宏事件。聯合報系資料照片

繼《環球時報》開第一槍後，中國具有官方背景的媒體《中國婦女報》19日罕見在一天之內，二度對王力宏 事件發表評論。在抨擊王力宏「放縱無度表演人設」後，中國婦女報稍早再度發文指稱，此事件反映出許多全職主婦的「絕望」處境，呼籲婦女要防範以愛為名的傷害，警惕脫離職場的風險。

王力宏與前妻李靚蕾 離婚後，面對婆媳不和等輿論非議，李靚蕾在社交平台上發表長文，控訴王力宏婚內種種不端行為，且在王父透過手寫信反擊後，李靚蕾19日進一步曝光與王的對話截圖，要求道歉。

根據《中國婦女報》第二篇評論文章表示，在聚焦明星德行的同時，此次的網友議論還指向了一些令人深思的公共議題：全職主婦的「絕望」處境。

文章認為，隨女性受教育 程度和勞動參與率的提升，男主外女主內的性別分工幾已成為歷史，但照顧家庭是女性的事這一成見的扭轉卻不那麼容易。

文章坦言，在「星光」的包裝下，做他（王力宏）背後的家庭主婦甚至成了某種幸福神話，在這樣的婚姻關係中，妻子不乏通過放棄職業來換取美滿家庭，最後落得幻夢一場。文章指出，在某種讚美和粉飾下，全職主婦失去了自我實現的機會，也沒能得到最初希冀的愛與幸福。

文章指出，選擇不選擇當全職太太，是個人意願，但是女性參與職場，保留職場的競爭力，還是最有安全感的選擇。文章提醒，無論明星還是普通人，情感婚姻都絕不應當是以「愛」為名、滋長落後性別觀念的陳腐溫床。強調在男女平等已成共識的今天，需要風氣清朗的社會環境，需要健康先進的性別觀念。

對於相關事件引發中國輿論關注，《中國婦女報》19日先後發表兩篇不同角度的評論文章。在第一篇文章中，中國婦女報指稱，德行有虧的「明星」注定不會有璀璨並長遠的舞台，並指此次人設（王力宏）崩塌事件再次表明，明星身分並非保護傘，顏值才藝不是擋箭牌，強調「做好藝人的前提是要先做好人，否則其身不正，真面目總有會被揭開的一天。」