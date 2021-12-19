我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民40年的金馬導演 胡安追求獨立之音

李靚蕾要開告？7小時通牒一場空 王力宏仍無回應

中國官媒二評王力宏 警惕女性「脫離職場」風險

記者陳政錄／即時報導
中國官媒中國婦女報，一天內二度評論王力宏事件。聯合報系資料照片
中國官媒中國婦女報，一天內二度評論王力宏事件。聯合報系資料照片

繼《環球時報》開第一槍後，中國具有官方背景的媒體《中國婦女報》19日罕見在一天之內，二度對王力宏事件發表評論。在抨擊王力宏「放縱無度表演人設」後，中國婦女報稍早再度發文指稱，此事件反映出許多全職主婦的「絕望」處境，呼籲婦女要防範以愛為名的傷害，警惕脫離職場的風險。

王力宏與前妻李靚蕾離婚後，面對婆媳不和等輿論非議，李靚蕾在社交平台上發表長文，控訴王力宏婚內種種不端行為，且在王父透過手寫信反擊後，李靚蕾19日進一步曝光與王的對話截圖，要求道歉。

根據《中國婦女報》第二篇評論文章表示，在聚焦明星德行的同時，此次的網友議論還指向了一些令人深思的公共議題：全職主婦的「絕望」處境。

文章認為，隨女性受教育程度和勞動參與率的提升，男主外女主內的性別分工幾已成為歷史，但照顧家庭是女性的事這一成見的扭轉卻不那麼容易。

文章坦言，在「星光」的包裝下，做他（王力宏）背後的家庭主婦甚至成了某種幸福神話，在這樣的婚姻關係中，妻子不乏通過放棄職業來換取美滿家庭，最後落得幻夢一場。文章指出，在某種讚美和粉飾下，全職主婦失去了自我實現的機會，也沒能得到最初希冀的愛與幸福。

文章指出，選擇不選擇當全職太太，是個人意願，但是女性參與職場，保留職場的競爭力，還是最有安全感的選擇。文章提醒，無論明星還是普通人，情感婚姻都絕不應當是以「愛」為名、滋長落後性別觀念的陳腐溫床。強調在男女平等已成共識的今天，需要風氣清朗的社會環境，需要健康先進的性別觀念。

對於相關事件引發中國輿論關注，《中國婦女報》19日先後發表兩篇不同角度的評論文章。在第一篇文章中，中國婦女報指稱，德行有虧的「明星」注定不會有璀璨並長遠的舞台，並指此次人設（王力宏）崩塌事件再次表明，明星身分並非保護傘，顏值才藝不是擋箭牌，強調「做好藝人的前提是要先做好人，否則其身不正，真面目總有會被揭開的一天。」

王力宏 李靚蕾 教育

上一則

師質疑南京大屠殺數字 告密生遭嚴批 轉發視頻者被人肉

延伸閱讀

男男嘴對嘴親吻 成龍與王力宏黑歷史被扒

男男嘴對嘴親吻 成龍與王力宏黑歷史被扒

王力宏「不再優質」 人設價值大縮水

王力宏「不再優質」 人設價值大縮水
李靚蕾要求限時道歉 再爆王力宏給豪宅命令改口

李靚蕾要求限時道歉 再爆王力宏給豪宅命令改口

王力宏2年前演唱會甜吻 李靚蕾：數月後逼離

王力宏2年前演唱會甜吻 李靚蕾：數月後逼離

熱門新聞

遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00
河北、山東分別發生男子發生性關係時突發病，被棄置後致死，圖為失足女受審示意圖。(取材自百家號/說案普法)

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

2021-12-13 11:05
電影「罪愛」拍攝現場。（取材自微博）

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

2021-12-15 21:29
一則「我在珠峰被強姦了」舉報帖，最近在各大社交平台上曝光，引發廣大網友熱議。圖為示意圖，非案發地點。（取材自新華網）

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

2021-12-15 07:00
騰訊證實旗下「天美F1工作室」遊戲開發專家毛星雲，日前意外身故，年僅30歲，他是業界公認的大神。（取材自紅星新聞）

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

2021-12-15 09:00
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

2021-12-16 02:18

超人氣

更多 >
王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億
李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕
王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生
胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了

胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了
徐若瑄籲王力宏勿殃及友人：沒有對不起先生

徐若瑄籲王力宏勿殃及友人：沒有對不起先生