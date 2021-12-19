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古蜀文明遺址 三星堆、金沙將聯合申遺

中國新聞組／北京19日電
三星堆出土金面具。（取材自川觀新聞）
三星堆出土金面具。（取材自川觀新聞）

位於四川省廣漢市的三星堆遺址與成都市的金沙遺址聯合申報世界文化遺產工作推進會，18日在四川德陽廣漢舉行，三星堆遺址管理委員會與金沙遺址博物館簽署聯合申遺合作協議，將聯合申報世界文化遺產。

川觀新聞報導，會上雙方簽署了「三星堆遺址與金沙遺址聯合申遺合作協議」，將就遺產申報與研究、陳列展覽、宣傳推廣等方面全面展開合作。

據悉，三星堆遺址2001年就啟動了申遺工作。 2006年，三星堆遺址與金沙遺址共同作為「古蜀文明遺址」項目入列「中國世界文化遺產預備名單」，2012年再次入列更新後的「預備名單」。

廣漢市委副書記、三星堆遺址管委會主任王居中表示，三星堆遺址管委會將重點開展包括畫定遺產區和緩衝區、全面建設遺址監測體系等「十項工作」。進一步健全與金沙遺址聯合申遺的合作協商機制，進一步規範遺產的保護、展示、利用、監測、管理和宣傳等活動，全面推動古蜀文明遺址申遺工作有序開展。

金沙遺址出土的太陽神鳥金飾。（取材自川觀新聞）
金沙遺址出土的太陽神鳥金飾。（取材自川觀新聞）

聯合國教科文組織亞太地區世界遺產培訓與研究中心（北京）主任助理李光涵指出，三星堆與金沙遺址至少符合世界文化遺產價值標準的前三條，尤其是作為「已消失文明的見證」最有價值。

李光涵說，三星堆文明目前呈現出來的主要是地下遺存。此外，歷史文獻對三星堆文明的記載是缺失的，三星堆為代表的古蜀文明，主要將以考古遺存和文物來提供佐證。

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