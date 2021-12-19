唐代墓壁畫 竟有男子伸手比「Y」

樹下人物圖，男子左手呈「剪刀手」狀。 （新華社／太原市文物保護研究院供圖）

據山西省太原北齊壁畫博物館 消息，2019年發現的唐代郭行壁畫墓已基本修復完畢，其中在墓室樹下男子圖中，男子左手呈「剪刀手」狀，仿如現今人們常比的「Y」手勢，引起注意。

新華社報導，太原市一所小學2019年8月進行校園圍牆施工時發現的郭行壁畫墓，因存在裂隙、空鼓、表面污染等病害，文物部門隨即開展搶救性發掘，並將其搬遷至太原北齊壁畫博物館進行保護修復。

此墓葬為磚室墓，未被盜擾，墓室四壁、墓頂、棺床、甬道、墓門等均飾有精美壁畫。根據墓誌得知，墓主為唐代上騎都尉郭行。墓室平面近方形，長寬皆為4.4米、高4.2米，四壁從高1.6米處疊澀內收，頂部作四面攢尖狀。

樹下人物圖，男子左手呈「剪刀手」狀。 （新華社／太原市文物保護研究院供圖）

壁畫皆在白灰面上直接作畫，先以墨線起稿，繪出輪廓，然後填色。頂部繪星像圖、四神圖、帷帳等；墓室四壁繪門吏圖、仕女圖、演樂圖、樹下人物圖；甬道有鞍馬備行圖、牛車備行圖、彩繪門、侍女圖、男侍圖等。

特別引人注目的是，在墓室侍女圖、樹下男子圖、甬道男侍圖中，都有中指與食指豎起，其餘手指緊握的「剪刀手」手勢，現代人看後覺得熟悉又神秘。

太原市文物保護研究院研究館員馮鋼說，此墓壁畫精美，壁畫構圖、繪畫風格與西安盛唐時期的章懷太子墓等高等級墓葬相似，顯示墓主人較為顯貴的身分，具有重要歷史、藝術和科學價值。