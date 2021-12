坎兒井、都江堰怎翻譯 花式英譯登熱搜

同學們的「花式翻譯」。(取材自環球網)

「都江堰」、「大運河」怎麼翻譯?「坎兒井」又怎麼解釋?這兩問題不僅難住了全國各地的一些考生,也讓畢業許久的網友們躍躍欲試。

環球網報導,2021年下半年大學英語四、六級考試18日在全國各地舉行,截至中午12時25分,上午的四級考試剛剛結束,相關話題詞就霸占了榜上50個熱搜中的13個。其中引起討論最多的,也是最難倒大家的,莫過於四級翻譯中的「坎兒井」VS「都江堰」。

都江堰。(都江堰市人民政府網站)

據微博 上的考生網友分享,今年四級翻譯的主題均與水利工程相關,包括「都江堰」、「大運河」、「坎兒井」、「防洪灌溉」等關鍵詞。

同學們分享的「花式翻譯」包括:

岷江:the river of min;灌溉作用:water rice and wheat;人與自然和諧共處:people and natural together with each other;大運河:super lucky river;成都平原:ChengDu Pingyuan。

如果說「都江堰」、「大運河」對於有充分準備的同學來說只算小挑戰的話,「坎兒井」相關的翻譯可以說讓很多同學都無從下手。有網友分享了自己急中生智給出的答案:把水井譯成no water,乾旱地區成了place water hole。

經歷了真題的「洗禮」,那實際應該怎麼翻譯呢?查閱資料得出以下答案供參考:

都江堰水利工程:Dujiangyan Water Conservancy Project

岷江:Minjiang River

防洪灌溉:flood control and irrigation

人與自然和諧共存:harmonious coexistence of human and nature

大運河:The Grand Canal

坎兒井:Karez

地下渠道:underground channels

積雪融水:meltwater of snow