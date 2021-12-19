坎兒井、都江堰怎翻譯 花式英譯登熱搜
「都江堰」、「大運河」怎麼翻譯？「坎兒井」又怎麼解釋？這兩問題不僅難住了全國各地的一些考生，也讓畢業許久的網友們躍躍欲試。
環球網報導，2021年下半年大學英語四、六級考試18日在全國各地舉行，截至中午12時25分，上午的四級考試剛剛結束，相關話題詞就霸占了榜上50個熱搜中的13個。其中引起討論最多的，也是最難倒大家的，莫過於四級翻譯中的「坎兒井」VS「都江堰」。
據微博上的考生網友分享，今年四級翻譯的主題均與水利工程相關，包括「都江堰」、「大運河」、「坎兒井」、「防洪灌溉」等關鍵詞。
同學們分享的「花式翻譯」包括：
岷江：the river of min；灌溉作用：water rice and wheat；人與自然和諧共處：people and natural together with each other；大運河：super lucky river；成都平原：ChengDu Pingyuan。
如果說「都江堰」、「大運河」對於有充分準備的同學來說只算小挑戰的話，「坎兒井」相關的翻譯可以說讓很多同學都無從下手。有網友分享了自己急中生智給出的答案：把水井譯成no water，乾旱地區成了place water hole。
經歷了真題的「洗禮」，那實際應該怎麼翻譯呢？查閱資料得出以下答案供參考：
都江堰水利工程：Dujiangyan Water Conservancy Project
岷江：Minjiang River
防洪灌溉：flood control and irrigation
人與自然和諧共存：harmonious coexistence of human and nature
大運河：The Grand Canal
坎兒井：Karez
地下渠道：underground channels
積雪融水：meltwater of snow
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