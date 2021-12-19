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北京連2年倡就地過年 保冬奧 限制疫區人員入境

中國新聞組／北京19日電
中國多地倡導「就地過年」已引發民怨，國家衛健委官員18日稱，就地過年不能「一刀切」、「層層加碼」。圖為福州南火車站，旅客通過自助智慧防疫閘機快速出站。（中新社）
中國多地倡導「就地過年」已引發民怨，國家衛健委官員18日稱，就地過年不能「一刀切」、「層層加碼」。圖為福州南火車站，旅客通過自助智慧防疫閘機快速出站。（中新社）

中國這一波新冠疫情未歇，國家衛健委昨天要求疫情中高風險地區所在地市其他縣市區旗人員非必要不出行；首都北京市也連續第二年呼籲市民春節期間「非必要不出京」。對於多地倡導「就地過年」引發民怨，國家衛健委稱，就地過年不能「一刀切」、「層層加碼」，應最大限度減少對民眾生產生活的影響。

中國18日全國再增新冠本土病例44例，其中為浙江31例最多，另有陝西10例，廣東3例。國家衛健委昨天在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，內蒙古滿洲里進入掃尾期，黑龍江哈爾濱、齊齊哈爾、浙江寧波、杭州，上海、江蘇等地基本控制。浙江紹興、西安-東莞關聯病例仍有擴散可能。但目前全國疫情形勢總體保持平穩。

為防止疫情傳播，國家衛健委昨天對中、高風險地區及所在的縣（市、區、旗）人員嚴格限制出行，若經當地聯防聯控機制批准，須持48小時內核酸檢測陰性證明。

2022年春運將於1月17日開始，2月25日結束。近日包括廣西壯族自治區、上海、河北張家口 等多地陸續發出倡導就地過年或非必要不離當地的通知，以減少人員流動，最大限度降低聚集性風險。北京市更下令，嚴格限制民眾從14天內出現本土病例的縣級行政區進入或返回市內。確保北京「零感染」，冬奧會、冬帕運會成功舉辦。

對於近來不少民眾質疑「各地一刀切政策剝奪民眾回家過年權利」的民怨，國家衛健委新聞發言人米鋒昨天表示，元旦春節臨近，冬春季疫情防控要始終堅持「動態清零」總方針，但就地過年不能「一刀切」、「層層加碼」，應最大限度減少對民眾生產生活的影響。

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