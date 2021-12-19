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浙江近半月456例確診 發30萬帖中藥湯防疫

中國新聞組／北京19日電
國務院副總理孫春蘭18日考察紹興市上虞區疫情聯防聯控指揮部，了解當前指揮部運行和作用發揮等情況。（取材自浙江新聞客戶端）
國務院副總理孫春蘭18日考察紹興市上虞區疫情聯防聯控指揮部，了解當前指揮部運行和作用發揮等情況。（取材自浙江新聞客戶端）

中國17日通報新增新冠肺炎確診病例125例，其中本土病例89例。當天本土病例以浙江居多，達到77例，而18日的通報，浙江也有31例。自12月5日至18日16時，浙江寧波、紹興、杭州3地在這波疫情中，累計報告陽性感染者已達456例。

中新網報導，浙江省衛健委副主任孫黎明表示，針對這次疫情，浙江堅持「中西醫結合、中西醫藥並用」。為將防治關口前移，目前杭州、寧波、紹興等地已累計發放中藥預防湯劑近30萬帖，為民眾提供中醫藥預防。

早前中國不少地方採用中醫藥來預防和治療新冠肺炎，在Omicron變異株出現後，天津15日就公布「新型冠狀病毒肺炎中醫藥防治方案（試行第五版）」，針對密切接觸者預防、無症狀感染者治療、確診病例治療、確診病例恢復期康復提出中醫防治。

另據浙江新聞客戶端報導，國務院副總理孫春蘭17日晚在紹興調研指導疫情防控工作，連夜聽取浙江省、紹興市和國務院聯防聯控機制前方工作組的匯報，與有關部門和一線專家座談，分析查找工作中的薄弱環節和漏洞，部署防控重點任務。

孫春蘭18日更深入上虞區調研，實地考察疫情防控指揮部、封控小區、隔離點、疫情集中暴發場所、疾控中心等，詳細了解隔離管控、核酸檢測、流調溯源等情況，代表黨中央、國務院向所有參與疫情防控的一線工作人員表示慰問。

她強調，要深入學習領會習近平總書記關於新冠肺炎疫情防控工作的重要講話和重要指示精神，堅決貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，堅定不移貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略，堅持「動態清零」總方針，健全完善應急指揮體系，堅定有力狠抓工作落實，著力補短板、堵漏洞、強弱項，堅決遏制疫情蔓延勢頭，堅決打贏疫情防控阻擊戰殲滅戰。

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