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師質疑南京大屠殺數字 告密生遭嚴批 轉發視頻者被人肉

中國新聞組／北京19日電
上海震旦學院女老師宋庚一因在課堂上對南京大屠殺遇難者人數為30萬提出討論，被學生舉報後遭學院開除。（視頻截圖）
上海震旦學院女老師宋庚一因在課堂上對南京大屠殺遇難者人數為30萬提出討論，被學生舉報後遭學院開除。（視頻截圖）

上海震旦學院女老師宋庚一因在課堂上對南京大屠殺遇難者人數為30萬提出討論，被學生舉報後遭學院開除。該教學視頻隨後曝光，民間輿論普遍認為其言論並無不妥，也有輿論要求嚴懲告密學生，但有關言論卻遭官方迅速封鎖。有網友表示，因轉發該視頻被人肉，接收大量辱罵短信和騷擾電話。

綜合媒體報導，上海震旦學院通報稱，該校所屬的東方電影學院老師宋庚一在本月14日的「新聞採訪」中的言論是錯誤言論，並以「造成重大教學事故和不良社會影響」為由，將其開除。

但據流出的一份長達五分多鐘的影片顯示，宋庚一在課堂上，只是對南京大屠殺遇難者為30萬這個數字的嚴肅性提出了討論，並希望以嚴肅的態度，對遇害者的身分進行核對和記錄，並追尋戰爭的原因。

報導說，不少資深傳媒人指出，無論是從教師的學術嚴謹態度，還是作為新聞事實永遠為第一要素的基本原則，宋庚一的言論，都沒有問題。不少法律人紛紛在網上表示聲援，很多律師則希望她站出來起訴上海震旦學院。

迄今為止，宋本人沒有公開發聲。傳媒人甚至擔憂她會因官方的施壓而遭受牢獄之災。目前告密學生關機，校方也不回應。

據報導，有網友近日發布一條微博，稱自己因為發布上海震旦學院教師視頻遭遇「網暴」，名字及電話都被公開。他在微博中稱，自己是西安的一名普通學生，並非當時錯誤言論教師的拍攝者，只是上傳了這條視頻，竟收到大量短信轟炸和騷擾電話，他已報警。

這條微博稱，他在看完這段視頻之後，處於激憤之下，將視頻發布到微博平台上，希望這樣錯誤的言論被糾正，希望大家都能銘記正確的歷史。

隨後事情發酵傳播，上海震旦學院開始正式調查，並作出處理決定。有人私信該網友，稱是視頻的拍攝者，學校已經處理此事，希望刪除那條微博。出於對視頻拍攝者尊重，該網友照做了，覺得事情已經結束。

但同時他的手機開始遭受大量的驗證碼短信轟炸，還有大量騷擾電話不停，嚴重影響正常生活。有其他網友根據手機號碼整理出辱罵名單，發現當中有警員、醫生、學者等。

這名網友的遭遇也引起網友的同情，很多人和大V留言支持他，這條微博目前已經被點讚超2萬次。

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