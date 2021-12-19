師被舉報開除…環時：震旦學生不是告密者 是吹哨人

上海震旦職業學院東方電影學院一名宋姓教師在課堂上質疑南京大屠殺遇難人數，被學生錄製視頻上傳到網路，校方經過調查核實，給予宋姓教師開除處分。（取材自微博）

上海震旦職業學院東方電影 學院一名宋姓教師在課堂上質疑南京大屠殺遇難人數，被學生錄製視頻上傳到網路後，引起激烈討論。校方經過調查核實，給予宋姓教師開除處分。

環球時報評論文章表示，事件並沒有就此平息。有自媒體上傳據稱是宋姓教師的完整授課視頻，並據此認為由於授課內容被故意剪輯，上傳視頻的學生是卑劣的「告密者」。隨後，有人曝光了據稱是「告密」學生的個人信息並煽動「人肉網暴」，還有消息稱，該學生手機收到了大量謾罵攻擊短信。

文章稱，首先，不管是先前由學生上傳的視頻，還是後來被曝光的「完整版」視頻，都沒有干擾該事件的核心事實：宋姓教師在課堂這一公共空間發表質疑南京大屠殺遇難人數的言論，其舉出的論據一是南京大屠殺遇難同胞人數有多個版本，30萬這個數字是「解放後由中國歷史學家選的」；二是南京國民政府沒有根據身分證對遇難人數做統計。相對的，二戰時期納粹 集中營中被屠殺的猶太 人都有姓名記載。

文章說，相關專業機構人士嚴正澄清和批駁宋姓教師的言論。其一，「30多萬」這個數字來源於戰後東京遠東國際軍事法庭和南京審判戰犯法庭的判決，具有法律效力；其二，對全國人口開展戶口清查、登記，並對適齡人口發放身分證件，這一工作直至南京國民政府倒台都沒有真正開展過。至於猶太人大屠殺遇難者人數，是納粹的統計及歐洲各國人口統計等綜合估算的結果，但仍做不到每個死者都有名有姓。可見，宋姓教師對歷史缺乏起碼尊重和認知，其以教師身分傳播荒謬主張，更是錯上加錯。

文章稱，在德國，公開質疑納粹大屠殺事實，嚴重者可入刑；在美國，也有老師為了向學生展示「言論自由」把美國國旗踩在腳下，被學生舉報並經校董會全票通過開除的事例。顯然，南京大屠殺遇難者人數不是一個單純的學術問題。應當看到，企圖以某些細枝末節、似是而非的所謂「事實」動搖對侵略暴行的歷史判決，恰恰是日本右翼勢力多年來「孜孜不倦」幹的事。

文章指出，至於上傳視頻的學生是否為卑劣的「告密者」，我們認為，在涉及捍衛歷史真相和民族大義的問題上，使用「告密」一詞純屬偷換概念。特別是，宋姓教師是在公開而非私人場合發表言論，學生也沒有通過某個秘密渠道上報，他的行為更談不上所謂「告密」，也不是誣告，而是公開的事實呈現。在這個意義上，這名學生不是令人不齒的「告密者」，而是反對歷史虛無主義的「吹哨人」。