我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李靚蕾要開告？7小時通牒一場空 王力宏仍無回應

3退休將領投書華郵 籲軍方預防2024選後暴動

師被舉報開除…環時：震旦學生不是告密者 是吹哨人

中國新聞組／北京19日電
上海震旦職業學院東方電影學院一名宋姓教師在課堂上質疑南京大屠殺遇難人數，被學生錄製視頻上傳到網路，校方經過調查核實，給予宋姓教師開除處分。（取材自微博）
上海震旦職業學院東方電影學院一名宋姓教師在課堂上質疑南京大屠殺遇難人數，被學生錄製視頻上傳到網路，校方經過調查核實，給予宋姓教師開除處分。（取材自微博）

上海震旦職業學院東方電影學院一名宋姓教師在課堂上質疑南京大屠殺遇難人數，被學生錄製視頻上傳到網路後，引起激烈討論。校方經過調查核實，給予宋姓教師開除處分。

環球時報評論文章表示，事件並沒有就此平息。有自媒體上傳據稱是宋姓教師的完整授課視頻，並據此認為由於授課內容被故意剪輯，上傳視頻的學生是卑劣的「告密者」。隨後，有人曝光了據稱是「告密」學生的個人信息並煽動「人肉網暴」，還有消息稱，該學生手機收到了大量謾罵攻擊短信。

文章稱，首先，不管是先前由學生上傳的視頻，還是後來被曝光的「完整版」視頻，都沒有干擾該事件的核心事實：宋姓教師在課堂這一公共空間發表質疑南京大屠殺遇難人數的言論，其舉出的論據一是南京大屠殺遇難同胞人數有多個版本，30萬這個數字是「解放後由中國歷史學家選的」；二是南京國民政府沒有根據身分證對遇難人數做統計。相對的，二戰時期納粹集中營中被屠殺的猶太人都有姓名記載。

文章說，相關專業機構人士嚴正澄清和批駁宋姓教師的言論。其一，「30多萬」這個數字來源於戰後東京遠東國際軍事法庭和南京審判戰犯法庭的判決，具有法律效力；其二，對全國人口開展戶口清查、登記，並對適齡人口發放身分證件，這一工作直至南京國民政府倒台都沒有真正開展過。至於猶太人大屠殺遇難者人數，是納粹的統計及歐洲各國人口統計等綜合估算的結果，但仍做不到每個死者都有名有姓。可見，宋姓教師對歷史缺乏起碼尊重和認知，其以教師身分傳播荒謬主張，更是錯上加錯。

文章稱，在德國，公開質疑納粹大屠殺事實，嚴重者可入刑；在美國，也有老師為了向學生展示「言論自由」把美國國旗踩在腳下，被學生舉報並經校董會全票通過開除的事例。顯然，南京大屠殺遇難者人數不是一個單純的學術問題。應當看到，企圖以某些細枝末節、似是而非的所謂「事實」動搖對侵略暴行的歷史判決，恰恰是日本右翼勢力多年來「孜孜不倦」幹的事。

文章指出，至於上傳視頻的學生是否為卑劣的「告密者」，我們認為，在涉及捍衛歷史真相和民族大義的問題上，使用「告密」一詞純屬偷換概念。特別是，宋姓教師是在公開而非私人場合發表言論，學生也沒有通過某個秘密渠道上報，他的行為更談不上所謂「告密」，也不是誣告，而是公開的事實呈現。在這個意義上，這名學生不是令人不齒的「告密者」，而是反對歷史虛無主義的「吹哨人」。

納粹 猶太 電影

上一則

隱瞞與中國關係？農業專家遭加拿大控欺詐

下一則

美國再質疑北京竊密 中國媒體譏「賊喊捉賊」

延伸閱讀

「戰狼」代表人物 環時總編輯胡錫進宣布退休

「戰狼」代表人物 環時總編輯胡錫進宣布退休
人民日報寫手范正偉 空降環時社長 強化政治導向

人民日報寫手范正偉 空降環時社長 強化政治導向

環時批布林肯 指印太戰略「全都是衝著中國來」

環時批布林肯 指印太戰略「全都是衝著中國來」
南京大屠殺84年祭 孫春蘭：中方願構建新時代中日關係

南京大屠殺84年祭 孫春蘭：中方願構建新時代中日關係

熱門新聞

遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00
河北、山東分別發生男子發生性關係時突發病，被棄置後致死，圖為失足女受審示意圖。(取材自百家號/說案普法)

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

2021-12-13 11:05
電影「罪愛」拍攝現場。（取材自微博）

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

2021-12-15 21:29
一則「我在珠峰被強姦了」舉報帖，最近在各大社交平台上曝光，引發廣大網友熱議。圖為示意圖，非案發地點。（取材自新華網）

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

2021-12-15 07:00
騰訊證實旗下「天美F1工作室」遊戲開發專家毛星雲，日前意外身故，年僅30歲，他是業界公認的大神。（取材自紅星新聞）

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

2021-12-15 09:00
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

2021-12-16 02:18

超人氣

更多 >
王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億
李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕
王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生
王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你

王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你
胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了

胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了