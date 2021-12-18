何平當選記協主席 傅華料掌新華社

何平。(取材自政知君)

時隔五年，中華全國新聞工作者協會換帥，64歲的新華社社長、黨組書記何平當選新一屆中國記協主席，73歲的前人民日報社長張研農卸任。

綜合媒體報導，中華全國新聞工作者協會第十屆理事會選出劉正榮、閻曉明、劉思揚、王一彪、楊小偉、琚朝暉、張玉堂、趙靖雲、陳頌清、黃常開、張春姣、李曉君、劉成安等13人任記協副主席；劉正榮、張百新、季星星、田玉紅、吳兢、蘇榮才（掛職）為書記處書記。

報導指出，何平下月將滿65歲的正部級退休 年齡，預料新華社將由總編輯傅華升任社長。57歲的傅華，曾任北京 日報社長、北京市委宣傳部常務副部長、經濟日報總編輯、廣東省委常委兼宣傳部長，去年4月返京擔任中宣部副部長。

榮膺記協主席的何平說，習近平 總書記等中央領導親切會見會議代表，充分體現了黨中央對記協工作的高度重視和對全國廣大新聞工作者的殷切關懷。黃坤明代表黨中央致詞，對廣大新聞工作者和記協工作提出了明確要求。要把總書記和黨中央的關心囑託作為強大精神動力，更好地履行黨和人民賦予我們的職責使命。

何平說，中國記協是黨領導的中國新聞界的全國性人民團體，邁向新征程、擔當新使命，要保持和增強政治性、先進性、群眾性，更好地把廣大新聞工作者凝聚起來。引導廣大新聞工作者，做黨的政策主張的傳播者、時代風雲的記錄者、社會進步的推動者、公平正義的守望者，以更加優異成績迎接黨的二十大勝利召開。