我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據

王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

何平當選記協主席 傅華料掌新華社

中國新聞組╱北京18日電
何平。(取材自政知君)
何平。(取材自政知君)

時隔五年，中華全國新聞工作者協會換帥，64歲的新華社社長、黨組書記何平當選新一屆中國記協主席，73歲的前人民日報社長張研農卸任。

綜合媒體報導，中華全國新聞工作者協會第十屆理事會選出劉正榮、閻曉明、劉思揚、王一彪、楊小偉、琚朝暉、張玉堂、趙靖雲、陳頌清、黃常開、張春姣、李曉君、劉成安等13人任記協副主席；劉正榮、張百新、季星星、田玉紅、吳兢、蘇榮才（掛職）為書記處書記。

報導指出，何平下月將滿65歲的正部級退休年齡，預料新華社將由總編輯傅華升任社長。57歲的傅華，曾任北京日報社長、北京市委宣傳部常務副部長、經濟日報總編輯、廣東省委常委兼宣傳部長，去年4月返京擔任中宣部副部長。

榮膺記協主席的何平說，習近平總書記等中央領導親切會見會議代表，充分體現了黨中央對記協工作的高度重視和對全國廣大新聞工作者的殷切關懷。黃坤明代表黨中央致詞，對廣大新聞工作者和記協工作提出了明確要求。要把總書記和黨中央的關心囑託作為強大精神動力，更好地履行黨和人民賦予我們的職責使命。

何平說，中國記協是黨領導的中國新聞界的全國性人民團體，邁向新征程、擔當新使命，要保持和增強政治性、先進性、群眾性，更好地把廣大新聞工作者凝聚起來。引導廣大新聞工作者，做黨的政策主張的傳播者、時代風雲的記錄者、社會進步的推動者、公平正義的守望者，以更加優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

傅華。(取材自中國共產黨新聞網）
傅華。(取材自中國共產黨新聞網）

北京 退休 習近平

上一則

山西礦難20人獲救2喪命 孝義市長、書記免職

下一則

香港選舉民調：直選8區勝算高者全建制 不投票升至39%

延伸閱讀

中媒駐台記者剩7人 創新低

中媒駐台記者剩7人 創新低
美國舉辦民主峰會前夕 楊潔篪批評：煽動意識形態對抗

美國舉辦民主峰會前夕 楊潔篪批評：煽動意識形態對抗
官派工作組進駐 「恒大風險靴子落地」

官派工作組進駐 「恒大風險靴子落地」
「恒大風險靴子落地」 官媒解讀債務：不是一件壞事

「恒大風險靴子落地」 官媒解讀債務：不是一件壞事

熱門新聞

遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00
河北、山東分別發生男子發生性關係時突發病，被棄置後致死，圖為失足女受審示意圖。(取材自百家號/說案普法)

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

2021-12-13 11:05
電影「罪愛」拍攝現場。（取材自微博）

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

2021-12-15 21:29
一則「我在珠峰被強姦了」舉報帖，最近在各大社交平台上曝光，引發廣大網友熱議。圖為示意圖，非案發地點。（取材自新華網）

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

2021-12-15 07:00
騰訊證實旗下「天美F1工作室」遊戲開發專家毛星雲，日前意外身故，年僅30歲，他是業界公認的大神。（取材自紅星新聞）

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

2021-12-15 09:00
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

2021-12-16 02:18

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄
王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒
網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命

網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命