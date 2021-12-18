仍然「一肩挑」 鐵凝續掌文聯、作協

64歲的著名女作家鐵凝連任中國文聯、中國作協主席。（取材自中國作家網）

中國文聯十一大、中國作協十大17日閉幕，鐵凝連任中國文聯主席和中國作協主席。曾連續三屆出任作協副主席的張抗抗未能連任，引起外界猜測。她回應稱，因沒打疫苗 及超齡才未與會。

綜合媒體報導，文聯和作協是中國文藝界最重要的兩個官方團體，鐵凝自2006年起擔任作協主席，是作協成立以來繼茅盾和巴金之後的第三位主席；2016年，她同時當選文聯主席、作協主席，實現「一肩挑」，成為歷史上同時兼任該兩大團體主席者。

鐵凝1957年生於北京 ，代表作有「玫瑰門」、「大浴女」、「笨花」、「哦，香雪」等。

此外，中國文聯也選舉產生21名文聯副主席，包括前國家主席江澤民的外甥、畫家許江，以及國家主席習近平 的夫人彭麗媛等人。

澎湃新聞報導，在作協全委會168名個人委員和46名團體委員中，出現多名網路作家。包括「長安十二時辰」作者馬伯庸，筆名「匪我思存」的艾晶晶。「誅仙」作者張戩（蕭鼎）、「羋月傳」作者蔣勝男等人也進入全委會。

另北京青年報引述出席文代會的北京市文聯一級巡視員田鵬表示，明年北京將對網路文學作家、自由撰稿人等進行集中培訓，引導他們關注當下，朝現實主義題材創作。

田鵬透露，這次參加作代會的北京團49名代表裡，網路作家就占了3位，「我們對網路作家的職稱評審機制幾年前就已經建立了，這次參加作代會的知名網路作家唐家3少就已獲得高級職稱。」據資料顯示，唐家3少2011年當選中國作家協會全國委員會委員，是首位進入中國作協全委會的網路作家。

北京青年報報導，北京作協將在明年對網路文學作家、兩新組織、自由撰稿人在內的新文藝群體進行集中培訓，加強作協積極團結和聯繫新文藝群體，引導他們關注當下。