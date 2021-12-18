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從慈禧時代活到現在 中國最長壽新疆婦135歲逝

中國新聞組╱北京18日電
中國最長壽人瑞阿麗米罕．色依提16日在家中安詳去世，享年135歲。（取材自臉書）
中國最長壽人瑞阿麗米罕．色依提16日在家中安詳去世，享年135歲。（取材自臉書）

中國最長壽的老人阿麗米罕 · 色依提，16日在新疆喀什去世，享年135歲。她是中國老年學學會認證最長壽的居民，但這位維吾爾老婦人是否為世界最長壽的人瑞，留下爭議。

來源：YouTube

中新社報導，阿麗米罕．色依提是喀什地區疏勒縣人，出生於1886年6月25日，清光緒12年，當時慈禧太后還在垂簾聽政，光緒帝還沒有被軟禁。她一生跨越3個世紀，經歷過辛亥革命、兩次世界大戰、新中國成立等各大事，見盡時代滄桑。

2013年，中國老年學學會揭曉第六屆中國十大壽星排行榜，阿麗米罕．色依提以127歲高齡榮登中國最長壽居民榜榜首，蟬聯迄今。

據報導，1903年，當時17歲的阿麗米罕．色依提與同村的男子圖爾迪．如孜結婚，但並沒有孕育自己的子女，先後收養了一兒一女，其中兒子在36歲時因病去世，在世的只有養女塔吉古圖。截至2013年8月，老人的孫子輩已有三、四十人之多，如今已五代同堂。

阿麗米罕．色依提的長壽祕訣非常簡單，除了保持心態快樂之外，作息也很規律；飲食方面有什麼吃什麼，有時候一頓可以吃10多個包子或1斤肉。此外，阿麗米罕．色依提一年四季只喝冷水，她還喜歡唱情歌、走親訪友講笑話。

據報導，一生都在家務農的阿麗米罕．色依提精通漢、維兩語，生前眼睛不花，耳朵不聾，而且記憶力很好，只有不良於行。據家人說，她這麼多年只有一次因為重感冒而住院過。她十分喜歡小朋友，塔吉古圖就曾表示「8個娃娃都是母親帶大的，孩子們和他們的姥姥感情很深」。

阿麗米罕．色依提生前的日常起居，由生活在喀什市的孫子庫爾班．努爾照料。庫爾班．努爾今天說，奶奶16日在他的家中平靜地離開。

中國的長壽紀錄通常不被世界承認，因為直到1949年後，中國才建立可靠的人民出生日期記錄體系。更遑論阿麗米罕．色依提出生在清朝，又是新疆少數民族。

雖然北京官方聲稱阿麗米罕．色依提是世界最長壽的人瑞，但國際普遍對此存疑，金氏世界紀錄迄今也沒有驗證。

根據金氏世界紀錄，獲驗證的最長壽人瑞是法國女人瑞卡爾蒙（Jeanne Louise Calment），她於1997年去世，享嵩壽122歲。

阿麗米罕‧色依提身分證上註記出生日期為1886年6月25日。（取材自微博）
阿麗米罕‧色依提身分證上註記出生日期為1886年6月25日。（取材自微博）

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