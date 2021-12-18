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很樂觀 張文宏：明年控疫回歸正常生活

記者林則宏／綜合報導
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（中通社）
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（中通社）

針對當前Omicron在全球引發的新一波疫情，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，從世界衛生組織的專家共識意見可以看出，中國實施的「動態清零」策略，已被國際廣泛採納用於Omicron的應對。他並預期，隨著第3劑疫苗的接種，明年全球將可望逐漸回歸正常生活。

來源：YouTube

張文宏17日零時許在個人微博發文稱，當前是全球性最為艱難的時刻，是人類與病毒對抗相持最為困難的時候。世衛組織專家組會議共識提出，「當前還需要依賴廣泛實施公共衛生限制措施，同時完成疫苗的加強接種，特別是未接種疫苗者需要一起加入到疫苗接種行列，才能應付奧密克戎（Omicron）變異株的廣泛傳播風險」。

張文宏指出，「動態清零」能力是當前最為關鍵的公共衛生策略。近期長三角、珠三角、西北地區頻發Delta的散發與局部暴發病例，但中國的動態清零策略已經被證實四周左右終能應對。

對於Omicron變異株的出現，張文宏引述相關研究團隊的判斷認為，正如世界衛生組織近日所稱，全球在2022年有能力與信心控制新冠的流行，逐漸回歸正常生活。

他表示，Omicron對兩劑疫苗接種發生了顯著的逃避，傳播速度在Delta基礎上顯著加劇。當前若不進一步加緊採取關閉學校等公共衛生和社會措施（PHSM），將難以阻止Omicron的迅速傳播和戰勝Delta。

但好消息是，香港團隊與國際團隊的研究都證實，第3劑疫苗接種仍能顯著降低有症狀新冠肺炎的發生，仍能幫助控制住院病例與死亡病例的發生。

張文宏本人所在的中國國家傳染病醫學中心上海團隊與北京團隊已完成的研究也證實，中國的第3劑接種仍能保留對Omicron與Delta的中和作用，具備降低重症病例發生的潛力。

張文宏稱，中國後續的第3針疫苗優化接種策略在2021年將可望全面完成，與國際社會共同進入2022年，「迎接世衛組織所說的對新冠病毒的全面控制，全球的民眾將會迎接普通而平穩的生活」。

他樂觀預期， 「這個冬季和春節我們將和國際社會一起度過最後一個寒冷的冬季，我們終會『撥開雲霧見天日，守得雲開見月明』」。

疫苗 Omicron 世衛

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