工資5000→2000 顏悅色「薪」風暴 3高層舌戰8000員工

網紅茶飲店茶顏悅色爆出「薪資風波」，員工和高層掀起一陣激烈互罵。（取材自微博）

湖南長沙網紅茶飲店「茶顏悅色」爆出「薪資風波」，17日衝上微博 熱搜榜。網路流傳的群組聊天紀錄顯示，員工抱怨工時過長、降薪，領到的薪資從原本的5000元（人民幣，下同，約784.2美元）左右降低至2000元（約313.7美元）、抽成僅8元，三位高層在近8000人的工作群和員工互罵，最後撥電話要求員工離職。

來源：YouTube

創辦於2003年的茶顏悅色，口味、行銷方式、文案，乃至「顏質」，都深受年輕人喜愛，成為網紅店。這是今年以來該茶飲店第三次受到輿論關注。茶顏悅色今年第一次受到關注是在4月2日，快閃店首登陸深圳，開店不到4小時，排號等到3萬號、超過6小時。半年後於11月間就傳出臨時關閉87家門市，業者稱「疫情 」因素，坦言未來門市臨時閉店將成為常態。

香港 「經濟日報」報導，茶顏悅色員工在社交平台上爆料，公司員工每人每日平均工時11小時，時薪6到9元，月薪到手不滿3000元。

該名員工指出，這次員工的抱怨引發公司內部大戰，一名在群組內名叫張學潘、疑似茶顏悅色高層批評：「為什麼（薪水）不夠，那是因為天天蹦迪（指去夜店玩），高消費怎麼夠……德不配位，必有災殃，你有多大本事拿多少錢」。

茶顏悅色的三巨頭也出面反擊。老闆「小蔥同學」（茶顏悅色創辦人呂良）在群組中對一名員工說，「長沙疫情什麼樣子你不知道嗎」；老闆娘「小麥姐」在群聊中向張學潘表示「謝謝你的理解」；運營總監王波出聲呼籲大家平靜下來。「小蔥同學」還質問員工，「工資雖少，但公司有拖欠你嗎？」

之後，一名為肖婷的女員工與「小蔥同學」針鋒相對，被電話辭退。員工稱，「小蔥同學」還向所有為肖婷按讚的人打電話，通知辭退，原本該群組內有7800多人，到下午只剩7600多人。

除此之外，據觀察者網「風聞社區」指出，有茶顏悅色的離職員工趁此機會，在網路上吐槽公司混亂的管理規章。比如，福利待遇差到入職6個月才給五險一金、薪資低且職場內卷化嚴重；每次給顧客做飲料，店員還要給顧客介紹飲品的喝法，說完了才能給下一個顧客飲品，如果被發現說的內容遺漏了，還會被店長直接拉出去「批鬥」一頓；在被這麼多不合理的規定折磨了一天後，下班隔幾個小時還要再回去開會，一個月拚死拚活，最後薪資只有2000元。

對此，呂良17日發布道歉信指出，群聊中的爭吵是公司及他個人在管理上的失職，他表示：「對不住8000位信任公司、一起努力想辦法抗住這個冬天的夥伴……事先沒有把薪資調整的原因和調整後的薪資計算方式跟大家講清楚。」

而茶顏悅色的官方微博發長文公告，稱此次事件的主要原因，是11月的時候關閉了幾十家門店，導致一些員工出現了「0」工時的情況，因此進行了一波臨時的調整。目前該管理人員已經向當事員工道歉，並開始著手改善目前出現的種種問題。