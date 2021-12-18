上課要帶「多肉植物」童拎豬肉絲 幼兒園師給班上加菜

山東一間幼兒園老師要求學生帶「多肉植物」到學校觀察，沒想到一位男孩理解有誤，帶了一袋豬肉絲來上學。 （取材自微博）

許多老師為了讓學生能多元學習，安排各式各樣的創新課程，有時也會請家長協助準備做為教材的物品，不過當小朋友傳遞資訊有誤，可能鬧出烏龍一場！近日山東一間幼兒園就請小朋友帶「多肉植物」來學校觀察，沒想到其中一位3歲男童誤以為要帶「很多肉」，便拎了一袋豬肉絲去上學，讓老師實在哭笑不得。

澎湃新聞報導，山東泰安一間幼兒園老師，請小班的同學帶「一盆多肉」來學校，進行植物觀察課程，不過班上一位男孩因年紀小、轉述能力不足，加上也沒見過多肉植物，就和爸爸表示「老師說要帶很多肉」，家長聽完便切了一袋豬肉絲讓男孩帶去上學。

從幼兒園拍攝當天的影片可以看見，教室中的木桌上擺放著一盆盆的綠色植物，但最旁邊的位置，卻是一包切好裝袋的粉色生豬肉絲，畫面違和又逗趣。最後老師也補充，在徵求家長同意後，園方將這包豬肉作為當天午餐的食材處理，為小朋友的伙食加餐。

消息在網路上曝光後，網友紛紛笑回「小孩的理解好像也沒錯」、「好實在的多肉，哈哈」、「彷彿聽到小朋友說『帶兜肉』的娃娃音」、「確實肉很多」；不少人則分享類似經驗，留言「小時候老師要我帶沙包，我回去跟我爸说要帶豆沙包」、「以前大掃除老師說帶刷子，我同學帶了一袋的沙子」、「以前想讓孩子帶點白菜來做實驗，有小朋友帶了一碗煮熟的白菜」。