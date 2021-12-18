教育部抓雙減 執法者「零」突破？68人首獲執法證

「雙減」政策出台後，教培機構監管任務也重了起來。目前，中國教育方面的法律法規逐步完善，但在執法落實方面仍有不盡人意之處。（取材自觀察者網）

中國自實施「雙減」政策落地以來，教育部 門後續工作進展備受矚目。教育部近日披露，該機關68人首次取得行政執法證，其中，新成立的校外教育培訓監管司全體人員均取得執法證，實現教育部持證執法人員「零」的突破。這對落實「雙減」政策，依法加強監管校外培訓機構，具有重要意義。

觀察者網報導，部分自媒體將該消息解讀為「史上第一次教育部門有了執法權」，這種說法並不準確。中國行政法學研究會常務理事鄒榮教授指出，執法權和執法證是兩回事，各級教育部門一直都有執法權。中央層面的教育部人員獲得執法證固然是首例，但地方教育部門目前已有持證執法隊伍。

不過，各地教育部門在執法落實層面仍有薄弱之處。教育部政策法規司—華中科技大學教育立法研究基地研究員段斌斌表示，此次教育部頒證實際上向外界釋放出未來推動教育行政執法的決心和力度。隨著「雙減」政策等重大調整的出台，教育領域的利益博弈勢必愈發激烈，這對教育執法也提出了新要求和新挑戰。

根據法律規定，只有具備行政執法資格的執法人員才能實施執法行為，而行政執法證正是授予執法資格的一張「特殊身份證」。

在這場頒證儀式中全員取得執法資格的校外教育培訓監管司，是今年6月新成立的教育部內設機構，主要職責包括「承擔面向中小學生（含幼兒園兒童）的校外教育培訓管理工作」等。可以看出，新司局的成立就是劍指校外教育培訓機構監管難問題。

「雙減」政策出台後，該機構負責的教培機構監管任務也重了起來。目前，我國教育方面的法律法規逐步完善，但在執法落實方面仍有不盡人意之處。北京 大學法學院湛中樂教授今年曾發表論文指出，教育部門缺乏成熟的取證、調查、處理、執行等工作機制和保障條件。對於校外培訓、違規辦學、校車安全等問題的治理需要會同其他部門展開，常態化的執法聯動機制尚未有效確立。