砍掉社交及分享功能 「閹割版」領英返中國

簡易版領英宣布重返中國中國。（路透）

微軟 旗下的領英（LinkedIn）今年10月疑因不敵網路審查，關閉在中國的服務。不過，日前一款不包含社交或分享功能的簡易版「領英職場」（InCareer）宣布重返中國。

美國之音報導，領英高級副總裁兼全球工程負責人施羅夫（Mohak Shroff）13日表示，「我們邁出了新戰略的第一步，在中國內地正式發布全新應用『領英職場』，幫助用戶連接職業機會，協助雇主找到理想的候選人」，「中國內地的用戶可以尋找和連接新的工作機會，與職業人脈保持聯繫，並接收來自招聘人員的工作邀約」。

就在兩個月前，微軟表示將關閉領英在中國的服務，推出只面向就業 的網站，因為「在中國的經營環境更具挑戰性，要求也更嚴格」。領英2014年進入中國，已吸引了4400萬中國用戶。

領英中國總裁曾表示：「我們決定對目前的戰略進行調整，於今年內發布一系列全新的產品及服務，將專注於提供『連接職業機會』的價值，不再涵蓋用戶原創內容的發布與互動功能」。

香港南華早報報導，為中國量身打造的「領英職場」在內容審查和數據保護方面有著嚴格的要求。用戶仍可以在網路中發送信息，但只能通過輸入聯繫人的手機 號碼或掃描二維碼來添加新的聯繫人，而不是通過姓名或職位來搜索。

一些中國用戶似乎並不喜歡這款新應用。有網友說，「『閹割版』領英簡直就是災難。用心維護了幾年的帳戶，如今看來沒有什麼繼續使用的價值了。越活越倒退」。

還有網友表示，「領英職場閹割到只剩下求職功能，不僅沒了發帖互動的社交功能，連查看別人背景的搜索功能也沒了。唉，這不是我之前想像中的互聯網，更不是我想像中21世紀應有的樣子」。