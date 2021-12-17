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南京大屠殺「死30萬人」 師竟疑數據「民間說說而已」

中國新聞組／北京17日電
涉事教師個人簡介。（上海震旦職業學院官網截圖）
涉事教師個人簡介。（上海震旦職業學院官網截圖）

上海一名職校教師質疑南京大屠殺「死了30萬人」的說法，認為「就是民間說說而已」，消息被爆料後，網路立刻炸鍋，該教師被網友批評為漢奸，校方回應稱該教師發表錯誤言論，造成重大教學事故和嚴重不良社會影響，給予開除處分。

不過，也有網友反思，文革和大飢荒死了上千萬中國人，又有誰在乎了？

來源：YouTube

香港01報導，上海震旦職業學院東方電影學院教師宋庚一日前因發表涉南京大屠殺不當言論引發網路關注。

網傳片段顯示，涉事教師在課堂質疑南京大屠殺時說：「南京大屠殺30萬，沒有真實數據支持，就是民間說說而已。」她又強調，「不應當永遠去恨，而應當反思戰爭是怎麼來的」。

這則網友爆料微博，迄今已引來逾8000條評論。多數網友把矛頭指向該名教師。

有網友表示：「希望這個事別打著學術的幌子就忽悠過去，這個老師要求戰爭年代實名實姓的30萬名單，非蠢即壞，還讓我們反思為什麼會有戰爭？被侵略的去反思為什麼被侵略？」不過，也有網友在相關新聞下留言，提到文革、大躍進和大飢荒，反思當年死了上千萬中國人，又有誰在乎了？

上海震旦職業學院官方微博15日發布消息稱，有網友在新浪微博反映該校東方電影學院教師在課堂上過度宣講和不當言論，學校高度重視，即刻成立工作組啟動調查程序，依規依紀予以嚴肅處理。

官媒人民日報旗下網站人民網強國論壇官微16日發表評論稱，侵華日軍屠殺南京30萬同胞的慘案鐵證如山，任何一個有良知的中國人，都應該銘記歷史，守護真相。

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