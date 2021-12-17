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老人燒柴取暖被堵炕拆煙囪 網怒批寒了民心

中國新聞組／北京17日電
通報顯示，當地對兩老人吊炕封堵並拆除煙囪。（取材自新京報）
通報顯示，當地對兩老人吊炕封堵並拆除煙囪。（取材自新京報）

為推進北方冬季清潔取暖、改善秋冬季大氣環境，山西運城鹽湖區兩名80多歲獨居老人，近日因燒柴取暖，家裡的吊炕被封堵、煙囪也遭拆除。相關通報引起關注，有人指當地政府此舉實在過於簡單粗暴，既凍了老人，又寒了民心。

來源：YouTube

綜合媒體報導，當地政府表示，禁煤區內不允許露天燒冒煙的炭、柴，否則會影響空氣質量。進入秋冬季以來，有關部門利用媒體、廣播不間斷宣傳使用清潔能源的必要性，工作人員採取逐門逐戶的方式多次進行政策宣傳，倡導使用清潔能源取暖過冬。

通報顯示，當地對兩老人吊炕封堵並拆除煙囪。（取材自新京報）
通報顯示，當地對兩老人吊炕封堵並拆除煙囪。（取材自新京報）

工作人員日前在夜間走訪排查中，發現兩戶存在「三燒」現象，此兩戶居民為兩名80多歲獨居老人，家中去年已安裝空調及政府採買的空氣能熱風機，但由於身體原因，老人聞不了熱風機的熱氣，今年就繼續燒柴取暖。

由於燒柴違反相關規定，當地政府予以吊炕封堵並拆除煙囪，工作人員於次日送去電熱毯等採暖設備，但電暖器對老人取暖幫助不大，還存在用電安全隱患，也被老人擱置。

事後村幹部送去電暖器。（取材自新京報）
事後村幹部送去電暖器。（取材自新京報）

對此，有人指此舉實在過於簡單粗暴，既凍了老人，又寒了民心。好事沒辦好，反而以環保之名抹黑環保，容易讓老百姓誤解「環保」之意，給推行環保政策帶來阻力。

獨居老人 YouTube

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