認親後孫卓改變心意 將轉學深圳回生父身邊

孫卓（左）與親生父母在深圳團圓。（視頻截圖）

電影 「親愛的」原型孫海洋14年尋子路終於告一段落，他與兒子孫卓12月5日在深圳相擁相認，隨後孫海洋尊重兒子的想法，開車把孫卓送回山東養父母身邊。孫海洋日昨稱，孫卓已經明確表示願意回到家人身邊，轉學到深圳讀書。

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都市快報報導，2007年10月9日，四歲的孫卓在深圳白石洲被人拐走，尋子14年的孫海洋才與兒子重逢又不得不分開，「我還是希望他多自己想想，給他時間，給他做決定的自由，讓他想清楚後再做決定。」

孫卓回去山東讀書後，因學校不能帶手機 ，父子倆只能通過學校內的座機電話聯繫，通話時，孫卓在電話裡說到了去深圳讀書的事。

孫卓現在山東讀高一，學習成績還不錯。孫海洋希望兒子可以在深圳上重點高中。

這些天，父子倆通話時，也會聊家常，對孫卓山東的養父母，孫海洋不主動去問，怕他難過有壓力。

「我兒子不記得三歲之前的事情，他從小只認得他們，一直以為他們是親生父母，現在一下子有人告訴他他不是親生的，是被拐騙的，要是我們成年人也沒法一下接受這件事的，何況他還這麼小」，他說， 「我覺得兒子不記得也是好事，如果知道了，他一定內心很痛苦，像現在這樣，他畢竟開心地長大的。」

雖然孫卓來深圳讀書的事還沒著落好，孫海洋已開始為迎接兒子，計畫著再開一家包子舖。這位父親從而立之年開始尋找兒子到如今白髮叢生，他盼望著，大兒子回來後，每天，他忙完回家，看到一幅全家團聚的溫馨畫面。他說，「再累，也是幸福的」。

據了解，孫卓（現用姓名為國某）的戶籍地為黑龍江北安市海星鎮。北安市公安 部門初步查明，2007年12月12日，有關人員使用違規辦理的出生醫學證明、村委會證明、虛假的父母結婚證複印件等材料，為國某違規在北安市海星鎮落戶。紀檢監察機關正在對涉事人員作進一步調查。當地表示，將對此事嚴肅處理，絕不姑息。