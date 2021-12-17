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北京冬奧擴大防疫 所有垃圾須隔離處置

中國新聞組／北京17日電
北京冬季奧運主辦單位表示，為避免運動員與外界交叉感染，防疫措施已擴大到所有垃圾必須在隔離泡泡內處理。（美聯社）
北京冬季奧運主辦單位表示，為避免運動員與外界交叉感染，防疫措施已擴大到所有垃圾必須在隔離泡泡內處理。（美聯社）

北京冬季奧運主辦單位16日表示，為避免運動員與外界交叉感染，防疫措施已擴大到所有垃圾必須在隔離泡泡內處理。

北京冬奧主辦單位為了舉辦奧運不遺餘力，嚴格限制民眾進入首都，並堅持針對只能在「隔離泡泡」中行動的運動員每天進行病毒篩檢。

美聯社報導，官員表示將配置一組特殊工作人員，收集並運送隔離泡泡內的垃圾，以避免新型冠狀病毒外逸的風險。北京冬奧將於明年2月4日開幕。

負責奧運村規畫和運營的馬博陽（Ma Boyang，譯音）表示，這些廢棄物將被存放在臨時儲存地點，稍後再移送到中央處理。

中國一直以來強調病毒在無生命物體上傳播的可能性，尤其是冷凍食品。不過，多數專家已排除透過這些管道傳染的可能性，表示外包裝上只有極少量的病毒，比較可能是工人所留下。

隨著Omicron變異株疫情傳播，民眾的擔憂再次轉向防止選手染疫，這可能導致隔離期長達五周。

組委會發言人嚴家榮（Yan Jiarong，譯音）表示，衛生部門正持續監測情況，但認為「防疫指南中的相關措施已經過嚴格的科學評估，在確保安全和防止傳播方面是有效的」。

嚴家榮說，如果泡泡內病毒檢測呈陽性，當局將遵循與在外面檢測到病毒時相同的規程。

中國已採取嚴格防疫措施，包括頻繁封鎖和大規模篩檢來因應國內疫情，但迄今仍無法根除疫情。

中國國家衛生健康委員會16日宣布國內新增69例病例，大多發生在離奧運場館距離遙遠的東部浙江省。中國已發現至少兩起Omicron變異株病例。

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