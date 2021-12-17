浙江紹興生鮮超市爆感染鏈 近70人確診

浙江紹興上虞區因疫情嚴重已遭封控。圖為穿著防護裝備的志工向隔離民眾發送生活物資。（路透）

本報系聯合報報導，中國本土新冠疫情 持續，浙江省依然是疫情最重地方。浙江是中國經濟重鎮，因嚴格防疫措施，工廠大規模停產，刺激鈷價大幅上漲，創逾三年新高，使得中國鋰電池和動力電池產品紛紛漲價，也將波及新能源汽車 市場。而廣州則出現第二例Omicron 病例，是第一例確診者的鄰居，廣東已要求各級學校師生盡量不外出。

浙大醫學院附屬第一醫院感染病科主任盛吉芳指出，疫情最嚴重的紹興，多數患者年齡偏大，感染途徑是酒席、聚餐、菜市場和超市等活動。據央視新聞報導，浙江紹興市有近70名患者，與一家生鮮超市相關。

中國國家衛健委昨公布，新增77例確診個案，其中本土確診69例，浙江占最多有56例（紹興48例、寧波5例、杭州3例），其次是廣東6例、陝西4例、內蒙古2例和安徽1例。法廣網報導，這使得新冠疫情首次從中國的中部出現兩年後，中國登記的正式患者超過10萬人。

浙江衛健委表示，目前防控目標是「不外溢」、「降總量」、「早清零」。浙江本輪疫情是Delta變異病毒株，傳播迅速。

截至16日下午4時，浙江紹興、寧波、杭州3地累計確診病例342例。為強化疫情防控工作，今日零時起，杭州蕭山國際機場的中國國內航站樓部分出入口、區域，將實行臨時關閉措施。紹興上虞五個小區被列為高風險區。

由於在疫情防控措施下，浙江省內鈷鹽廠出現停產情況。上海有色網統計，浙江已有兩家鈷鹽企業於10日進入停產狀態，其月產量合計占中國總供應的14%，對供應影響較為顯著。研究機構安泰科分析稱，兩家停產打亂了下游鋰電池、動力電池企業的備貨計畫和採購節奏。

廣州昨通報一起境外關聯病例。病例為70歲女子，與12月13日境外輸入Omicron確診病例的住所為同一幢樓。這是廣州第二例Omicron病例。

由於東莞新增本土確診病例六例，廣州又接連發現Omicron確診者，廣東省教育廳要求，元旦、寒假期間，各級各類學校要引導師生非必要不外出。